Hrvatska ide na očekivanog protivnika u Zagrebu, a igračice se bore za povijest u Nizozemskoj

Autor: Ivor Krapac

Nije bilo iznenađenja u borbi za dolazak do utakmice protiv Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva vaterpolista. Po očekivanju, Hrvatska će se sutra u Zagrebu u četvrtfinalnoj utakmici sresti s Grčkom, nakon što su Grci u svojoj prvoj eliminacijskoj utakmici opravdali status favorita s 15:10 protiv Nizozemaca.

Bila je to utakmica bez jako puno napetosti. Grčki vaterpolisti su nakon prve dvije četvrtine vodili s 9:5, a u preostalom razdoblju do kraja susreta nisu pustili Nizozemce natrag u igru.

Četvrtfinalna utakmica Hrvatske i Grčke na rasporedu je sutra u 18:30 sati, a Grci će je dočekati oslabljeni s obzirom na to da je protiv Crnogoraca crveni karton dobio Dervisis, važni igrač iz njihove rotacije.

Izbornikova riječ

Hrvatski izbornik Ivica Tucak imao je što za reći o Grcima, hrvatskim protivnicima u utakmici u kojoj će se odlučivati o ulasku u zonu medalja.

“Ako kažemo da su aktualni svjetski doprvaci, ali i srebrni s Igara u Tokiju, onda ne treba ništa više govoriti. Ako spominjemo jednu reprezentaciju koja u svojim redovima ima Vlachopoulosa, Genidouniasa, Kakarisa, Nikolaidisa, Papanastasioua. To su svjetske klase, sjajna reprezentacija. Komplimenti moji bi tu trebali i stati”, rekao je izbornik.

“Ono što ja vjerujem je da ih možemo pobijediti. Samo u zadnjih godinu i pol smo s njima odigrali tri utakmice i sve su bile u ‘egalu’. Dvije su i završile neodlučeno 8:8 i 5:5, jednu su oni pobijedili, za broncu u Budimpešti 2022. na Svjetskom prvenstvu. No, prije smo ih i dobivali puno puta, ali da će to biti teška i neizvjesna utakmica, to očekujem ja kao i igrači. Ono što ćemo morati biti je na apsolutnom maksimumu”, dodao je Tucak, a objavila je službena stranica Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Vaterpolistice u velikoj utakmici

Hrvatske vaterpolistice su na EP-u u Nizozemskoj bile u akciji u borbi za poredak od petog do osmog mjesta, doživjele su poraz od Francuske, ali Francuskinjama nije bilo lako u dolasku do pobjede s 10:6.









Slijedi velika utakmica za hrvatsku ekipu, ona za sedmo mjesto, najvjerojatnije protiv Velike Britanije, a tu će se odlučivati i u odlasku na SP, što bi za hrvatske vaterpolistice bio povijesni uspjeh.