Hrvatska ekipa oduševila na olimpijskom otvaranju: Pogledajte što su pokazali na spektaklu

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je prošla Seinom na svečanosti otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, na kojoj sportaši i sportašice plove brodovima u spektaklu koji je ovo otvaranje OI učinio posebnim. Zablistali su pokazujući se u crvenim sakoima, a pritom im raspoloženje nije srušila niti kiša u neugodnom pariškom danu za organizaciju ovakvog spektakla.

“Hrvatska olimpijska delegacija spremna za otvaranje Igara”, napisao je Hrvatski olimpijski odbor u objavi na društvenim mrežama u danu svečanog otvaranja, a dan prije nego će prvi hrvatski aduti biti u akciji na olimpijskim borilištima u Parizu.

Podsjetimo, prvi dan donijet će i prvi nastup hrvatske reprezentacije na ovim Igrama, bit će to rukometaši, koje u 14 sati čeka utakmica protiv Japana. Na otvaranju su, pak, u prvom planu bili džudašica Barbara Matić i strijelac Giovanni Cernogoraz, nositelji hrvatske zastave.

#CROlympic delegacija spremna za otvaranje Igara 🙌🏼🇭🇷 pic.twitter.com/ekqtcEimpW — Hrvatski olimpijski odbor (@hrv_olimp_odbor) July 26, 2024

Jaki aduti za odličja

Matić i Cernogoraz bit će među velikim hrvatskim adutima u borbi za odličja. Do sada, Giovanni već zna za veliki olimpijski uspjeh. Bio je zlatni u trapu 2012. u Londonu, a za Barbaru, odličje u Parizu bilo bi najveći olimpijski uspjeh s obzirom na to da je prije tri godine u Tokiju u svojem prvom nastupu na OI bila peta u kategoriji do 70 kilograma.









Dio ugođaja u hrvatskoj ekipi u danu otvaranja Igara u Parizu pogledajte – OVDJE.