HRVATSKA DOMAĆIN: Teška skupina za plasman na SP

Hrvatska malonogometna reprezentacija osigurala je mjesto u Elitnom kolu uspješnim nastupom na dubrovačkom turniru Glavnog kola, pobijedivši Bosnu i Hercegovinu te Švedsku, uz remi sa svjetskim doprvacima Rusima.

Kuglice su odredile da će se Stankovićevi izabranici ponovno sastati s Rusijom, a Skupinu C čine još Azerbajdžan i Slovačka, dvije itekako snažne reprezentacije.

Domaćin turnira ponovno će biti Hrvatska, a turniri Elitnog kola bit će organizirani između 27. siječnja i 5. veljače 2020. godine.

Plasman na svjetsku smotru izravno će osigurati samo četiri pobjednika skupina, dok će četiri drugoplasirane momčadi nastupiti u doigravanju te dati još dva sudionika Svjetskog prvenstva. Europa će imati ukupno sedam predstavnika – uključujući i domaćina Litvu. Doigravanje je na rasporedu 9. i 12. travnja 2020. godine.

Svjetsko prvenstvo igra se u Vilniusu, Kaunasu i Klaipedi od 12. rujna do 4. listopada 2020. godine.

Kvalifikacije za SP, Elitno kolo:

Skupina A: Portugal, Italija, Bjelorusija, Finska

Skupina B: Španjolska, Srbija, Ukrajina, Francuska

Skupina C: Rusija, Azerbajdžan, Slovačka, Hrvatska

Skupina D: Kazahstan, Slovenija, Rumunjska, Češka

Doigravanje: 2B – 2A, 2C – 2D

Podsjećamo, hrvatska futsal reprezentacija pobijedila je BiH i Švedsku, a neodlučeno je odigrala s Rusijom na turniru u Dubrovniku.

Nekoliko tjedana ranije mlada futsal reprezentacija osvojila je drugo mjesto na EP-u igranom u Rigi.

Izabranici Mate Stankovića trenutno su na 11. mjestu svjetske ljestvice futsal reprezentacija, Rusija je treća, Azerbajdžan je četrnaesti a Slovačka dvadeset i sedma.

