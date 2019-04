HRVATSKA DOBILA PREDSTAVNIKA U SEHA-FINALU: PPD Zagreb opet uspješniji, Našičani se ispuhali u nastavku

Autor: HINA

Rukometaši PPD Zagreba izborili su plasman u finale završnog turnira regionalne SEHA lige koji se održava u bjeloruskom Brestu nakon što su u polufinalu pobijedili Nexe sa 28-23 (15-11).

Hrvatski prvak će u finalu koje je na rasporedu u srijedu igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog para u kojem se sastaju Meškov i branitelj naslova Vardar.

Prvi put u osam sezona na završnom turniru SEHA lige igrala su dva hrvatska kluba. PPD Zagrebu je to osmi, a Nexeu prvi nastup među četiri najbolja.

Hrvatski prvak je bio favorit uoči utakmice, a to je potvrdio i na parketu Universal Sports Complexa Victoria izborivši plasman u svoje treće finale. Nexeu ostaje utjeha kako će u svom prvom nastupu na završnom turniru imati priliku barem osvojiti treće mjesto.

PPD Zagreb je odlično otvorio utakmicu. Čvrsto i pokretljivo u obrani i efikasno u napadu. Zagreb je na startu poveo 3-0 i do kraja susreta više nije ispuštao prednost. Nexe se do kraja dvoboja niti jednom nije uspio spustiti na manje od dva gola zaostatka. U 20. minuti momčad slovenskog stručnjaka Branka Tamše je prvi put stigla i do +4 (10-6), s koliko se otišlo i na odmor (15-11).

Hrvatski prvak je u drugoj minuti nastavak stigao i do pet pogodaka viška (16-11). Nexe je uzvratio serijom 3-0 smanjivši na 16-14, no više od toga nije išlo. Zagreb je vrlo brzo vratio izgubljenu prednost i u posljednjih 10 minuta ušlo se s rezultatom 23-18, a +5 je bilo i na kraju utakmice (28-23).

PPD Zagreb su do pobjede predvodili Damir Bičanić sa sedam golova, Aleks Vlah je dodao šest, a Zlatko Horvat pet golova, dok je Radivoje Ristanović sakupio 10 obrana.

Kod Nexea najefikasniji je bioi Marko Buvinić sa sedam golova pri čemu je šest zabio iz sedmeraca, dok su Ivan Vida i Marin Šipić zabili po četiri gola. Halil Jaganjac je dodao tri pogotka.

U drugom polufinalnom susretu sastaju se Meškov i branitelj naslova Vardar koji je rekorder sa četiri naslova pobjednika SEHA lige. Dva puta je slavio Veszprem, a jednom PPD Zagreb.