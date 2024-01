Hrvatska do prve pobjede na Croatia Cupu, pali Crnogorci

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvatska rukometna reprezentacija ili bivši kauboji, otvorili su pobjedom Croatia Cup u Poreču protiv Crne Gore 29:25 i tako pokazali da unatoč nedaćama imaju momčad koja je konkurentna za nadolazeći Euro.

Nakon tri dana treninga u završnoj fazi priprema za EURO 2024. godine, u prvom susretu odabranici izbornika Gorana Perkovca su pobijedili Crnu Goru s 29:25, a subotu ih još očekuje ogled protiv Slovenije.

Perkovac je podijelio minutažu svojim igračima, a Hrvatska je do pobjede protiv Crne Gore, koju vodi hrvatski stručnjak Vlado Šola, stigla u sjajnoj završnici.

Izjednačena utakmica

U prvom poluvremenu gledali smo izjednačenu igru, a gosti su početkom drugog dijela poveli s tri razlike, da bi Hrvatska brzo poravnala, a nakon toga slijedila je igra gol za gol.

Hrvatska se šest minuta prije kraja odvojila na plus dva, a potom i do tada najvećih tri gola prednosti, no Crna Gora se nije predala, s dva brza gola stigla je na minus jedan.

U samoj završnici Hrvatska je sjajnim obranama Filipa Ivića zabila tri gola u nizu za konačnih 29:25 i tako donijela podstrek pred Europsko prvenstvo u Njemačkoj.









Zaslužena pobjeda

Poslije utakmice protiv Crne Gore Domagoj Duvnjak podijelio je svoje dojmove nakon pobjede:

“Prvo poluvrijeme smo dobro stajali u obrani, primili smo 13 gola i to je u redu. Matej je bio dobar na golu, ali mučili smo se u napadu. Simić je bio stvarno nevjerojatan. U drugom poluvremenu smo imali malu krizu, gubili smo 18:15, ali smo se vratili i na kraju pobijedili, rekao bih zasluženo.









Uz borbu i pravi karakter smo krenuli u ovu utakmicu, Ivić na golu je krajem utakmice bio fenomenalan, Zvonimir Srna je cijelu utakmicu odigrao fenomenalno. Noge su nam malo bile teške ulaskom u utakmicu, a posebno kada nam nedostaje pet važnih igrača u rotaciji, to nije lako. Nadam se da će se dečki što prije oporaviti kako bi se vratili treninzima. Siguran sam kako ćemo do prve utakmice na Euru protiv Španjolske biti puno svježiji.”