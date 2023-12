Hrvatice se muče protiv čvrstih Senegalki, imamo problema

Hrvatska – Senegal 9:11

HRVATSKA: Pijević, Blažević, Pavlović, Ježić, Mičijević, Zadravec, P. Posavec, Bešen, Kapitanović, Šimara, Burić, Šenvald (Brkić), Barišić (Prkačin, L. Kalaus), S. Posavec, Milosavljević, Birtić (L. Kalaus Žulj).





SENEGAL: Elbeco, Sagna, Keita, N‘Diaye, Nimobla, Depina, Sy, Ndeye, Cissokho, Diawara, Youm, Kamdop, Fall, Kebe. C. Cmara, D. Camara.

30′ Kraj prvog poluvremena, Hrvatska u zaostatku od minus dva

30′ Malo run and gun rukometa, ali rezultat se nije promijenio

29′ Senegal zabija za plus dva i obrana Senegalki

28′ Zadravec opet minus jedan

26′ Ponovno ne uspijevamo u napadu









25′ Gol Senegal iz sedmerca

24′ Šut Barišić, obrana Senegalke

23′ Barišić za minus jedan

23′ Ponovno Kamara, već šesti gol

22′ Gol Blažević, kontra









19′ Kamara opet dva razlike za Senegal

19′ Hrvatska na minus jedan

17′ Opet poklonjena lopta Senegalu, probijanje, vraća se igračica protivnica

16′ Naše promašile šut na prazan gol s naše polovice

15′ Zabijamo s igračicom više

14′ Kamara opet probija naše

13′ Senegalke zabijaju s crte, no odmah odgovara Hrvatska

12′ Mičijević nas vraća na dva razlike

11′ Senegal na plus tri

10′ Promašaj Mičijević, loše igramo

10′ Senegal na dva razlike

8′ Golmanica Senegal skida čistu priliku naših

7′ Sedmerac Hrvatska, bez realizacije, imamo 2:0 u sedmercima

6′ Senegalke za sada bolje od Hrvatica, ali Mičijević vraća

4′ Senegalke povele 2:0, naše odmah vratile

3′ Prijestup naših i dalje smo bez gola

2′ Hrvatska u vratnicu iz sedmerca

1′ Senegal u vodstvu

1′ Počela je utakmica u Švedskoj

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ima svoj premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu u petak od 18 sati protiv Senegala, a naše ‘Kraljice šoka’ u skupini su zajedno s domaćinom Švedskom, Kinom i Senegalom, a od četiri ekipe u skupini plasman dalje izborit će tri, dok se bodovi prenose.

Poslije prve faze natjecanja hrvatska skupina se spaja s onom u kojoj su smještene Mađarska, Kamerun, Crna Gora i Paragvaj, a za očekivati je kako će iz naše skupine sigurno dalje Švedska i Hrvatska, dok će Senegal i Kina odlučivati o trećem, dok iz druge skupine, za pretpostaviti je kako je s najmanje šansi Paragvaj.

Cilj hrvatske reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu je plasman u četvrtfinale koje donosi i plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre, ali put do tamo neće biti nimalo lak.

🎙️ | 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐤𝐞 𝐊𝐚𝐩𝐞𝐭𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐊𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐉𝐞ž𝐢ć: “Vodit ću cure najbolje što mogu” 🇭🇷 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐥𝐚ž𝐞𝐯𝐢ć: “Pozivam sve navijače da dođu” ❤️ Izbornik 𝐈𝐯𝐢𝐜𝐚 𝐎𝐛𝐫𝐯𝐚𝐧: “Četvrtfinale? Bit će teško, ali ne i nemoguće” 💪🏼#aimtoexcite pic.twitter.com/lMKWzF524m — Hrvatski rukometni savez (@HRS_CHF) November 30, 2023

Ozbiljna reprezentacija

Izbornik Ivica Obrvan na raspolaganju ima 20 rukometašica, a pred utakmicu sa Senegalom je izjavio:

“Senegal je ozbiljna reprezentacija, igračice imaju rutinu igranja u jakoj Francuskoj ligi. To je za respekt. Moramo se tu dobro i tvrdo postaviti od početka da bismo spriječili probleme. Premda većina misli to je Afrika, to ćemo lako, nije baš tako”, rekao je Obrvan pa pogledao unaprijed:

“Možemo se sigurno nositi sa svakim. Posebno je to važno reći za Mađarsku, Crnu Goru i Kamerun koji nas očekuju u drugom krugu. Ali, o tom potom, prvo da odradimo posao u skupini, pa ćemo onda razmišljati o njima”, zaključio je izbornik.