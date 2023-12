Hrvatice razočarane otvaranjem SP-a: ‘Tragično je da smo mi na kraju izvukli bod’

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvatska je s velikim ambicijama otišla u Švedsku na Svjetsko prvenstvo u rukometu, no naše igračice ovaj puta su skoro same sebe šokirale lošom igorm protiv Senegala, ali spretno i sretno na kraju su izvukle bod odigravši 22:22.

Naše igračice proigrale su tek u zadnjih pet minuta utakmice, ali pad Senegalki može se pripisati njihovom neiskustvu i iznenađenjem kako su došle na prag velike pobjede.





Nakon utakmice izbornik Obrvan i igračice nisu bili zadovoljni izvedbom na otvaranju Svjetskog prvenstva, ali turnir ide dalje i treba protiv Švedske i Kine izboriti drugi krug natjecanja.

Očekivali pobjedu

“Svakako teška utakmica. Očekivali smo pobjedu, ali primali smo golove tamo gdje smo se nadali, tako da moramo biti na kraju i zadovoljni osvojenim bodom. U završnici smo dobro odreagirali, nastojat ćemo biti bolji u nastavku prvenstva.









Počeli smo nervozno, fulali zicere, dva sedmerca, djevojke su očito bile pod pritiskom očekivanja o plasmanu prema Olimpijskim Igrama. Protiv Crne Gore prije neki dan bila je sasvim drugačija utakmica”, rekao je izbornik Ivica Obrvan pa nastavio:

“Napravili smo neke stvari, morali smo vraćati iz minus četiri, a na kraju smo imali čak i priliku pobijediti, ali nismo uspjeli”, zaključio je izbornik.

Ništa ne znaći

“Tragično je da smo mi na kraju izvukli bod. Ništa mi ne znači ovaj bod. Ničim nas nisu iznenadile, ali sve im je prolazilo dok smo mi bile u grču. Nadam se samo da ćemo u nastavku početi pobjeđivati i da ću ja nastaviti s ovakvim igrama”, razočarana je bila naša najbolja igračica Tina Barišić, dok je Dejana Milosavljević dodala

“Gubili smo veći dio utakmice, na kraju smo spašavali bod. Ne mogu reći da Senegal nema kvalitetu, ali smatram da smo mi kvalitetniji i da smo to trebali pokazati. Na početku malo nervoza, malo previše promašaja, ali bez obzira na to moglo se. Trebamo malo pogledati utakmicu i izvući pouke iz nje, trebat će nam u nastavku. Puno je još do kraja, ovo je tek prva utakmica, a mi smo poznate da idemo uvijek težim putem”, rekla je Milosavljević.









Hrvatsku sadačeka ogled protiv jake Švedske, a kako su stvari krenule pobjeda protiv Kine u zadnjoj utakmici biti će presudna za plasman u drugi krug natjecanja.