Hrvatica objavila fotografiju iz zrakoplova s olimpijcima i izazvala lavinu komentara

Autor: GIŠ

Hrvatski olimpijci ne putuju u Pariz u jednom zajedničkom aranžmanu, već u nekoliko skupina pa su tako u četvrtak u grad XXXIII Olimpijskih igara sletjeli Nikola Mektić i Mate Pavić, tenisačica Donna Vekić u pratnji Velimira Zovka i Nikole Horvata, dva predstavnika iz plivanja, Nikola Miljenić i trener Domagoj Zajec, judaški trener Vladimir Preradović i dvije službene osobe iz rukometa.

Ova skupina sportaša i dužnosnika trebala je u Pariz sletjeti još jučer u 18 sati, no zbog kvara na zrakoplovu let je otkazan i naši olimpijci na put su krenuli ipak danas ujutro. Iako su morali tražiti smještaj zbog kvara zrakoplova, naši olimpijci su sve to podnijeli vedrog duha, a Donna Vekić želje se uvjeriti osobno kako će danas avion stići do Pariza.

Tako je naša tenisačica na svojem Instagramu objavila fotografiju iz pilotske kabine na mjestu kapetana zrakoplova, a objava je odmah izazvala gomilu komentara njenih pratitelja na društvenoj mreži.

Najzgodniji pilot

Donna uz komentar na fotografiju u šali napisala: “Ovdje vaš kapetan. Konačno smo stigli u Pariz”, što znači da se hrvatska ekspedicija u Pariz polagano puni pred otvaranje Olimpijskih igara, koje je na rasporedu u petak.

Naravno fotografija Donne na mjestu pilota izazvala je mnoštvo reakcija pa je jedan pratitelj napisao: ‘Sigurno bih letio tom kompanijom’, dok je drugi dodao: ‘Najzgodniji pilot kojeg sam ikad vidio’.









Hrvatsku će na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljati 58 sportaša i 15 sportašica u 15 sportova, dok će ukupno hrvatsko izaslanstvo brojat 157 osoba. Hrvatsku zastavu na otvaranju nosit će džudašica Barbara Matić i strijelac Giovanni Cernogoraz.