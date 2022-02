HRVATICA JE UŠLA U POVIJEST IGARA: Nitko to nije učinio prije nje, a oduševljava i u novoj karijeri…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ona je doživjela čast koju najveća većina sportaša ne doživi nikad, pa ni u snovima. Promili su u pitanju kada se samo nabroje oni koji su upalili baklje što su označavale početke olimpijskih igara. Mi imamo tu jednu našu, Zagrepčanku, nekad proslavljenu klizačicu, danas vrhunsku intelektualku i liječnicu.

Da, baklju koja je označila početak Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu zapalila je upravo ona. Tradicija je da baklje pale sportaši zemlje domaćina Igara, a odabir je pao na Sandu Dubravčić baš zbog njenih prijašnjih sportskih dostignuća i uvijek sportskog, damskog ponašanja.

Sanda Dubravčić danas je uspješna liječnica, članica je Medicinske komisije Međunarodne klizačke organizacije (International Skating Union) za Hrvatsku, a često je angažirana i kao sutkinja na međunarodnim klizačkim natjecanjima.

Jedna je Sanda

Kao članica Hrvatskog olimpijskog odbora bila je šefica hrvatske delegacije 1992. na ZOI u Allbertvilleu i 1994. na ZOI u Lillehammeru.

Stala je s klizaljkama na led već s četiri godine i umjetničkim klizanjem bavila se od 1968. do 1984. godine, kada je, zbog studija medicine, napustila aktivno bavljene sportom. Doduše, još je nastupala na dvije Univerzijade nakon toga.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Uskoro, kao namještenica Hrvatskog olimpijskog odbora, specijalizira fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i od 1994. godine počinje raditi na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice “Sveti Duh”.

Doktor znanosti iz područja medicine postaje 2001. godine, a tri godine kasnije i primarijus.









Organizaciju Zimskih olimpijskih igara Sarajevo je 1978. godine dobilo u konkurenciji švedskog Goeteborga i japanskog Sappora, gradova iz dvije zemlje koje su bile i tada, kao što su i danas, sinonim za ekonomičnost, točnost, pouzdanost i savršenu organizaciju.

Natjecanja su održana u alpskom skijanju na planinama Bjelašnica i Jahorina, bobu i sankanju na Trebeviću, biatlonu, nordijskom skijanju i ski-skokovima na Igmanu te hokeju i umjetničkome klizanju u gradskim dvoranama Skenderija i Zetra.

Na ZOI 84 sudjelovalo je 1272 sportaša iz 49 zemalja, a najuspješniji su bili sportaši tadašnje Istočne Njemačke sa 24 medalje i devet zlata.









U nerijetkim gostovanjima na televizijama i u medijima Sanda Dubravčić kaže:

„Kad se ponovno vratim u svoje sportske dane i prisjetim se velikog priznanja koje mi je uručio tadašnji Jugoslavenski olimpijski odbor – čast da kao prva žena u povijesti Igara upalim olimpijski plamen na Koševu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu te 1984. godine – riječima mi je teško opisati kako sam se osjećala. Osjećaj je bio jednostavno – savršen”.

Inače, zakletvu, olimpijsku, u ime sportaša dao je Bojan Križaj, tada 27-godišnji slovenski skijaš, koji je u jednom trenutku zaboravio riječi zakletve, ali ih se sjetio nakon pljeska podrške publike.

Na sarajevskim Igrama Sanda je osvojila deseto mjesto, a zlato je odnijela nenadmašna “ledena Carmen”, Katarina Witt, klizačica Istočne Njemačke, koju su u to vrijeme smatrali i najljepšom sportašicom svijeta.

„Već sam 1980. u američkom Lake Placidu osjetila duh olimpizma, ali na malo drukčiji način. Sarajevo je ipak bilo nešto posebno, cijeli je grad disao za te Olimpijske igre” – govori Dubravčić-Šimunjak.

„Nastup na Olimpijskim igrama san je svakog sportaša, a meni su Igre u Sarajevu bile druge. Iste godine zauvijek sam objesila klizaljke o klin. Upisala sam studij medicine i nisam željela biti najbolja klizačica među liječnicima niti najbolji liječnik među klizačima. Znam da nisam izabrana slučajno. Za tadašnju Jugoslaviju osvojila sam prvu medalju u zimskim sportovima, srebro na EP u Innsbrucku 1981., a na Zlatnoj pirueti u Zagrebu krajem 1983. pobijedila sam pred svojom publikom aktualnu svjetsku prvakinju Rosalynn Sumners. Bila je to moja peta pobjeda na Pirueti, meni i najdraža. Nakon natjecanja prišao mi je Artur Takač i prenio mi iznimno sretnu vijest”.

Nije sve bila ni lako ni idealno. Sanda Dubravčić je to priznanje shvatila silno odgovorno:

„Sve je bilo spremno, čekao se samo snijeg prije samog otvaranja. I on je pao, tako da je stadion Koševo bio u pravoj zimskoj idili. Iako smo imali nekoliko proba prije same ceremonije otvaranja, u zadnji tren došlo je do promjene u scenariju i morala sam na drugi takt glazbe upaliti plamen. Nisam se zbunila nego sam, nošena pljeskom, pjesmom i ushitima sudionika otvaranja, s lakoćom prešla 98 stepenica u ritmu glazbe. Trenutak je bio iznimno svečan, a kad se plamen rasplamsao, znala sam da je sve proteklo kako treba. Emocije su neizrecive i riječima neopisive… Upisane su u moje srce i tu će sigurno zauvijek ostati”.