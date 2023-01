HRVATICA DO BODOVA U VELESLALOMU! Amerikanka Shiffrin na dvije pobjede do legendarnog Stenmarka

Mikaela Shiffrin pobjednica je veleslaloma voženog u srijedu na Kronplatzu, a ovom 84. pobjedom u Svjetskom kupu došla je na samo dvije pobjede od legendarnog Ingemara Stenmarka, a na tri od preuzimanja vodstva na vječnoj ljestvici pobjeda u Svjetskom kupu.

Naša predstavnica Zrinka Ljutić uspjela se plasirati među prvih 30. na kraju je osvojila 25. mjesto, u prvom laufu bila je 29, i upisala je nove bodove u Svjetskom kupu.

Iza Shiffrin plasirala se Norvežanka Ragnhild Mowinckel s 82 stotinke zaostatka, a treće mjesto zauzela je Šveđanka Sara Hector sa 1,19 sekundi zaostatka za pobjednicom.

Još tri pobjede

Mikaela je jučer prestigla sunarodnjakinju Lindsey Vonn po broju pobjeda u Svjetskom kupu, i sada je još dvije pobjede dijele od apsolutnog rekorda Šveđanina Ingemara Stenmarka, koji je u karijeri 86 puta slavio u Svjetskom kupu.

Shiffrin je prva i u ukupnom poretku skijašica sa 1.517 bodova, druga je Gut Behrami s 906 bodova, a treća Slovakinja Petra Vlhova s 896 bodova, dok je naša Zrinka Ljutić 39 sa 146 bodova.

84 AND COUNTING 🥇

Mikaela Shiffrin claims 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 World Cup victory… then needs a lie down after leaving it all on the slope 😴@MikaelaShiffrin | @usskiteam pic.twitter.com/V0RUXVycL1

— Eurosport (@eurosport) January 25, 2023