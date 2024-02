Hrvati su ušli u povijest, legenda se o svemu otvorila: ‘Bio je to najduži dan mog života, ali i najsretniji’

Autor: Ivan Lukač

Impresivna povijest hrvatskog sporta veže se uz brojne datume, a jedan od njih sigurno je i 14.2. U tom periodu samo je jedno veliko natjecanje, a to su Zimske olimpijske igre.

Čak četiri ZOI zaredom Hrvatska je na Valentinovo uzimala medalju. Prvo je došla u Salt Lake Cityu. Janica Kostelić započela je tada stvarati put za titulu najbolje hrvatske sportašice svih vremena. U SAD-u je dograbila tri zlata i srebro, a na Valentinovo je uzela zlato u kombinaciji:

“Zapravo nisam svjesna. Gledam ove ljude, svi se negdje miču, a ja zapravo gledam na semafor, vidim svoje ime prvo. Ne znam, nekako mi je sve nejasno. Isto tako je Ivica pobijedio u Aspenu i rekao da ne može vjerovati. Tako i ja ne mogu vjerovati. Nemoguće” rekla je poslije medalje.

Fak i Ivica pred kraj karijere

Jako emotivno bilo je četiri godine kasnije u Torinu. Tada je Ivica u istoj disciplini došao do medalje, ali srebrene. Nakon sve patnje s ozljedama konačno je ostvario dječački san pa suze nisu iznenadile nikoga. Zlato mu je za 53 stotinke uzeo Amerikanac Ted Ligety. Na tim Igrama Janica je osvojila dvije medalje.

“Janica me zagrlila i samo je plakala, plakala je više od mene. Samo ona i moji roditelji znaju koliko je težak bio moj put do medalje. Ne znam u kojem sportu postoji natjecanje koje traje tako dugo. Bio je to najduži dan mog života, ali i najsretniji.”

U Vancuveru 2010. uplašili smo se da neće biti medalja na Valentinovo jer skijanja nije bilo. Osvojio je Ivica u Kanadi dva srebra, ali medalju na Valentinovo osvojio je Jakov Fak. Biatlonac iz Mrkoplja uzeo je broncu, a par mjeseci kasnije postat će član slovenske reprezentacije. Za njih je uzeo pet velikih medalja, među kojima i olimpijsko srebro u Pyeongchangu 2018.

“Ovo je možda bilo infarktno za druge, ali za mene nije. Ovo je najljepši dan u mom životu jer se Igre održavaju svake četiri godine. Zahvaljujem svojoj obitelji i curi. Pružili ste mi čast da nosim hrvatsku zastavu na otvaranju Igara i nadam se da sam ovim rezultatom to povjerenje opravdao.”









Zadnju našu medalju na ZOI vidjeli smo u Sočiju. Rusko srebro je pojam koji vežemo za nogomet, ali i za skijanje. Tada već lagano u veteranskim godinama i pun ozljeda Ivica je uzeo srebro. Ispred njega bio je čovjek koji nikad prije, a ni poslije nije pobijedio Sandro Villeta.

“S obzirom na to kakvu smo sezonu imali, ovo je velika nagrada za nas. Imati ovakvu konstantu kroz osam godina… Mnogi su se promijenili na postolju, a ja sam ostao. Najljepše je kad vidiš zadovoljna lica svoje obitelj i svoje momčadi u cilju. S njima dijeliš ono slatko i ono gorko u sezoni, a ove smo sezone imali dosta gorkog” rekao je tada Kostelić.