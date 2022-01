HRVATA IZBACILI U TOTALNOM KAOSU? ‘Drama je bila od jutros’, sve je zbunilo zašto igra

Autor: I.K.

Hrvatska se na dan utakmice protiv Crne Gore ponovno bavila igračima koji ne mogu na teren jer su pozitivni na koronavirus, a uoči početka drugog kruga Europskog prvenstva rukometaša, posebno je zanimljiva bila situacija s Davidom Mandićem, jakim adutom na lijevom krilu.

Mandić je prije tri dana bio među reprezentativcima s pozitivnim testovima na koronavirus. Zbog toga nije mogao igrati protiv Ukrajine na kraju prvog kruga, a ‘visio’ je i za ogled s Crnogorcima, ali ipak je neočekivano dobio zeleno svjetlo za nastup.

Kako je došlo do dozvole da igra, nije potvrđeno, no nagađa se da je stvar bila u pogrešci s dvojicom Mandića. Po pretpostavci koja je došla u prvi plan, David je pozitivni nalaz dobio zabunom, zbog toga što je došlo do pobrkanih testova s njegovim prezimenjakom, golmanom Matejem, koji je zbog koronavirusa u izolaciji. Ako je to točno, hrvatsko lijevo krilo bilo je izbačeno iz jedne utakmice Eura, one protiv Ukrajine, zbog pogreške koja zvuči nevjerojatno.

Zbunjen i stručni stožer

Ova situacija pojačala je dramu u hrvatskom taboru u kojem ionako nije lako zbog brojnih izostanaka nakon što je koronavirus ‘prošarao’ momčad. Nitko nije mogao znati što će biti s Davidom Mandićem koji je na kraju ipak igrao, a konfuzija je zbunila i stručni stožer.

Kako je pred kamerama RTL-a opisao Ivano Balić, legendarni hrvatski reprezentativac koji je danas prvi suradnik izbornika Hrvoja Horvata, drama oko lijevog krila Mandića trajala je od jutros. ‘Prvo je bilo da ne može, pa možda može, pa na kraju da opet ne može, a kad je ovdje došao s nama, rekli su mu da ne može. Uoči zagrijavanja su mu napokon rekli da može’, približio je Balić situaciju, dodajući da je neizvjesnost bila potpuna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta)







U akciji tek drugi put

David Mandić je na koncu ipak zaigrao protiv Crne Gore, a uz propuštenu utakmicu protiv Ukrajine, što se izgleda nije trebalo dogoditi, nije igrao ni u drugom kolu prvog kruga protiv Srbije, tada zbog plavog kartonja zarađenog na startu EP-a protiv Francuza.

Zbog toga, hrvatsko lijevo krilo je danas bilo u akciji tek drugi put na Euru, no valjda će ga slični problemi zaobići u nastavku turnira.