Hrvat se oprostio, a u Srbiji se naklonili: ‘Napravio je silu kakva nikad nije bila viđena’

Završena je velika i nezaboravna trenerska priča Billa Belichicka, ponosnog američkog Hrvata, koji je slavu i uspjeh stekao vodeći momčad New England Patriotsa u NFL-u, u najjačoj svjetskoj ligi američkog nogometa. Od danas, veliki trener koji voli isticati svoje hrvatske korijene više nije s Patriotsima, koje je vodio od 2000. godine, uz objavljeni rastanak do kojeg je došlo sporazumno.

Danas 71-godišnjak, Belichick će možda nastaviti trenersku karijeru, možda i ne, no ako i krene dalje, uvijek će prije svega ostati upamćen kao – Patriot. S momčadi koja domaće utakmice igra u Foxboroughu u američkoj saveznoj državi Massachusetts je žario i palio tijekom dva desetljeća, u godinama u kojima je glavna zvijezda na terenu bio Tom Brady, njihov vođa napada, a zajedno su slavili šest naslova prvaka.

Čak i u godinama u kojima nisu išli do kraja, Patriotsi su s Belichickom i Bradyjem uvijek bili kandidati na vrh, što je sasvim neuobičajeno za ligu u kojoj su normalni usponi i padovi bilo koje momčadi kroz godine. Belichickova momčad je godinama bila konstanta. Pobjede su dolazile iz sezone u sezonu, a ostao je trag koji je donio odjek i daleko od granica SAD-a.

Patriots and Bill Belichick mutually agree to part ways. pic.twitter.com/V2YsLfJkw2

Među odjecima na oproštaj slavnog američkog Hrvata od trenerskog posla u Patriotsima, jedan lijep i moćan došao je u Srbiji. Belichickov značaj je sjajno opisao tamošnji Mondo, ističući što je to Hrvat izgradio sa svojom momčadi.

“Otišao je najveći! Čuveni Hrvat rekao ‘kraj’: Napravio je silu kakva nikad nije viđena”, piše Mondo u naslovu svojeg teksta kojim se opisuje rastanak.

Kraj se dogodio mirno, bez povišenih tonova između Belichicka i između vlasnika kluba Roberta Krafta, kako govore tamošnji izvještaji. Došlo je vrijeme za to da svatko ide svojim putem, a to se dogodilo nakon sezone koja za Patriotse nije bila dobra. Omjer pobjeda i poraza bio je 4-13, među najgorima u ligi u prvom dijelu sezone, prije doigravanja kojem Belichick i njegova momčad u ovoj sezoni nisu bili blizu.

Belichick će krenuti dalje, možda i na neku novu trenersku postaju ako procijeni da još nije vrijeme za mirovinu, a gdje god dođe, donijet će sa sobom iskustvo i puno znanja, posebno u građenju obrane koja mu je specijalnost. Mogao bi donijeti i svoje principe u kojima je važno da se sve što se događa u momčadi zadržava u četiri zida, bez izlaska u javnost, a u razgovorima s medijima nema ničega senzacionalnog.

Belichick je uvijek bio takav, bez puno riječi nakon utakmica, a u tjednu između dva nastupa, znao se otvoriti tek ako bi ga se pitalo o detaljima igre o kojima se inače manje priča.

Volio je reći koju i o svojim hrvatskim korijenima, o obitelji Biličić iz Draganića kod Karlovca, odakle su još 1897. u SAD otišli Billovi djed Belichickovi djed Ivan Biličić i baka Marija Barković. Po dolasku u novu zemlju, prezime se amerikaniziralo, pa je tako Biličić postalo – Belichick. Što se Billa tiče, on je i na svojoj oproštajnoj konferenciji za novinare u Patriotsima imao na sakou značku s hrvatskom zastavom.

Bill Belichick will ALWAYS be a Patriot.#PMSLive pic.twitter.com/rD8YW2beVm

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) January 11, 2024