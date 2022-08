HRVAT OSTAO BEZ SVOJEG ZLATA: Zabrinulo ga je kad je to vidio, a onda i velika sreća

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska je ovog tjedna slavila tri velika uspjeha na Europskom prvenstvu u atletici u Muenchenu koje još traje. Sve je počelo srebrom do kojeg je došla Matea Parlov Koštro u maratonu, dok su potom novo veselje osigurali Filip Mihaljević i Sandra Perković, Mihaljević zlatom u bacanju kugle, a Perković u nastavku svoje dominacije u bacanju diska.

Hrvatski osvajači odličja vratili su se kući, a Filip Mihaljević je to napravio bez svojeg zlata, što je shvatio tek po povratku iz Muenchena. To je, dakako, neugodno iznenadilo 28-godišnjeg rođenog Livnjaka, no zabrinutost zbog nestale medalje nije trajala dugo.

Sretna vijest stigla je danas, s objavom snaga reda u zračnoj luci u Muenchenu da je jedan zaposlenik njemačke Lufthanse pronašao zlatno odličje koje je potom vraćeno Mihaljeviću. Europski prvak i njegovo zlato su, tako, ponovno zajedno.





Potraga za zlatom nakon prijave

Kako je medalja nestala, još uvijek nije otkriveno, bez odgovora na pitanje je li Mihaljević izgubio svoje zlato ili mu je netko ukrao odličje. No, potraga koja je bila pokrenuta nakon Mihaljevićeve prijave sada ima sretan kraj.

Slavlje velikog uspjeha

Po dolasku iz Muenchena, Filip Mihaljević nadao se rješenju ovog slučaja koji ga je zabrinuo, a u međuvremenu, slavio je na dočecima koji su bili priređeni u njegovu čast. Proslava se dogodila u splitskom ASK-u, klubu čiji je član, a uživao je i u rodnom Livnu gdje je slavio zajedno s nekoliko tisuća ljudi.

Proslava u gradu čiji je heroj i Zlatko Dalić silno je razveselila 28-godišnjeg europskog prvaka.

‘Bilo me strah da će doći malo ljudi, ipak to nije Zlatko Dalić, ali za mene je ovo doček iz snova. Ova medalja nije samo moja, to je medalja svih vas. Bilo je naporno, s puno rada, znoja, odricanja i prolivenih suza, ali se isplatilo. Hvala vam od srca’, kazao je Mihaljević na dočeku u svojem Livnu. Ondje je došao nakon što je uživao i na slavlju u Splitu.

Podsjetimo, 28-godišnji novi europski prvak je u Muenchenu proslavio svoj najveći uspjeh na otvorenom u seniorskim vodama. Ranije je imao odličja na velikim natjecanjima u dvorani, s osvojenim broncama 2016. na Svjetskom prvenstvu u američkom Portlandu i lani na EP-u u poljskom Torunju, a s obzirom na to da je u najboljim godinama za sportaša, još uvijek ima i puno vremena za nove velike stvari.