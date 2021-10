HRVAT IDE U PARTIZAN! Kakav preokret reprezentativca, otkrio što je presudilo

Autor: I.K.

Lovre Miloš, 27-godišnji hrvatski vaterpolski reprezentativac, nedavno je iznenadio riječima da prekida karijeru, no nakon te priče koja je odjeknula, sada stiže preokret koji će odjeknuti još više.

Miloš se predomislio, a promjena odluke stigla je jako brzo. Sada mu je plan nastavak igranja već u ovoj sezoni – i to s kapicom beogradskog Partizana.

S takvim planom koji još treba potvrditi potpisom ugovora s Beograđanima, 27-godišnji Hrvat pronašao bi novu klupsku adresu nakon što je prošle sezone igrao za zagrebačku Mladost. Sa Zagrepčanima mu je istekao ugovor, prvotna ideja bila je da ne nastavi igrati, no to se promijenilo.

Odlazi u Beograd

Ovu priču približile su Sportske novosti, koje donose i Miloševu reakciju na odlazak u Beograd. Hrvatski reprezentativac je sve potvrdio riječima da je postigao dogovor s Partizanom, a u ponedjeljak bi u glavnom gradu Srbije trebao i potpisati ugovor.

Što je presudilo? Miloš je za SN kazao da mu je stigla ponuda kakva se ne odbija.

S Hrvatskom bio u Tokiju

Miloš je svoju odluku o prekidu karijere objavio nedugo nakon što je s kapicom hrvatske reprezentacije bio u akciji na Olimpijskim igrama u Tokiju. Momčad koju vodi izbornik Ivica Tucak ondje je doživjela neugodno iznenađenje, nije bilo ulaska u zonu odličja zbog četvrtfinalnog poraza od Mađarske, a kako uoči nove sezone više nije bio u zagrebačkoj Mladosti, odlučio je reći – dosta.

No, to ‘dosta’ trajalo je samo pola mjeseca s obzirom na to da je odluka o prekidu karijere stigla potkraj rujna.