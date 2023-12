Hrvat Herjavec zbog progona oca bježao iz Jugoslavije, a najednom se našao u priči sportske zvijezde

Sasvim neočekivano, ovih dana je u zvučnoj sportskoj priči bio Hrvat velikog sportskog prezimena, Robert Herjavec, rodom iz Varaždina, ali s dugim stažem u Kanadi, gdje je postao uspješni poduzetnik.

Herjavec je veliko prezime iz hrvatskih sportskih voda. Pamti se što je za varaždinski i hrvatski nogomet značio pokojni Anđelko, dugogodišnji čelnik Varteksa i važni dio vladajuće strukture u HNS-u prije pogibije u prometnoj nesreći. Anđelkov bratić Nevenko također je dugo radio u varaždinskom prvoligašu i u hrvatskom nogometu, a poduzetnika Roberta, koji je njihov rođak, upleli su u bejzbol.

Sve se dogodilo dok je trajala saga o budućem klubu japanske zvijezde Shoheija Ohtanija, koji je na koncu postao član Los Angeles Dodgersa i to s vrtoglavo visokim ugovorom, na čak 700 milijuna američkih dolara za potpisanih 10 godina. Radi se o gotovo 650 milijuna eura za 10-godišnju suradnju.

Japanac je time postao svjetski rekorder. Radi se o financijski najvećem ugovoru u povijesti sporta, a time je 29-godišnji Ohtani dobio novu klupsku postaju, nakon što je ranije bio član Los Angeles Angelsa u obližnjem Anaheimu na jugu Kalifornije.

Što se tiče dijela priče u kojem se našao Robert Herjavec, ona se dogodila dok je netko ušao u trag u avionu koji ide prema Torontu, sa širenjem glasa da je u tom avionu Ohtani koji ide na potpis ugovora s Toronto Blue Jaysima.

Ipak, umjesto Japanca, iz aviona je izašao tamošnji poduzetnik rodom iz Varaždina.

