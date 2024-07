Hrvat bio kum na svadbi dugoj četiri dana, mladoženju častio u posebnom obredu

Autor: Ivor Krapac

Dolazeće Olimpijske igre će za dio hrvatskih sportaša biti posebne zbog prvog nastupa na najvećem svjetskom sportskom okupljanju, a u tu kategoriju spada i novi hrvatski jedriličarski olimpijac, Hvaranin Filip Jurišić, kojeg čeka natjecanje u klasi ILCA 7, u Laseru.

Jurišić se nada da može krenuti putem kojim je išao Tonči Stipanović, 38-godišnji Splićanin s dva olimpijska srebra u Laseru, 2016. u Riju de Janeiru i 2021. u Tokiju. U borbi za nastup na olimpijskom natjecanju kojem će domaćin uskoro biti Marseille, 31-godišnji Hvaranin pobijedio je Stipanovića, svojeg dobrog prijatelja i klupskog kolegu iz splitskog Mornara, dvostrukog hrvatskog olimpijskog srebrnog.

Prije odlaska na prve Olimpijske igre u karijeri, Jurišić je bio čašćen i slavljen u svojem Hvaru. Iskazao je ponos zbog toga što je prvi hvarski olimpijac i što ga čekaju veliki izazovi na regatnom polju u Marseilleu. Boreći se za nastup na OI, u travnju ove godine je već napravio veliku stvar za svoju karijeru u dvoboju sa Stipanovićem u Hyeresu, kada je pala odluka o putniku na olimpijsko natjecanje.

Putuje u Francusku

Pripremajući se za svoj prvi nastup na Olimpijskim igrama, Jurišić ide u Francusku, no prije toga podignuo je olimpijsku zastavu u svojem Hvaru. “Slab sam na emocije, pogotovo ovdje u Hvaru. Što reći, posebni moment, čast i ponos. Na meni je da sutra krenem na zadatak u Marseille, a poslije ćemo slaviti i družiti se”, kazao je za HRT.









“Polje je kao i svako, sa svojim trikovima, puno iznenađenja. Kada je Stipanović osvajao medalje, ja sam izučavao polje. A što će biti od konkurencije, vidjet ćemo. Ja sam spreman na sve”, dodao je novi hrvatski olimpijac prije odlaska u Francusku. Na olimpijskom natjecanju dočekat će ga još jedan dobar prijatelj i klupski kolega iz splitskog Mornara, trofejni ciparski jedriličar Pavlos Kontides, kojem je Jurišić bio i kum.

Bilo je to lani dok je Kontides uplovio u bračne vode s Hrvaticom, Zagrepčankom Jelenom Međeri, a jedriličar iz Hvara je o svojim dojmovima tada govorio za Slobodnu Dalmaciju. Pričao je i o posebnom obredu koji je morao proći zbog ciparskog mladoženje, a to se dogodilo u vrijeme dugog svadbenog slavlja, dok je veselje trajalo čak četiri dana na Cipru.







‘Nije bilo lako’

“Kako sam mu bio kum, tako sam morao proći kroz poseban obred njegove pripreme za vjenčanje. Uz glazbenu podršku morao sam ga obrijati i to s pravom britvom, a kasnije ga i odjenuti. Nije bilo lako”, pričao je Filip Jurišić o svojem ciparskom svadbenom iskustvu u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je i riječ-dvije o tome kakav ugled na Cipru ima Pavlos Kontides. Kako je kazao hrvatski jedriličar koji će uskoro prvi put nastupiti na Olimpijskim igrama, njegov ciparski klupski kolega je u svojoj zemlji veći i od predsjednika države. Nije to ni čudno ako se uzme u obzir koliko je proslavio svoju zemlju.

Među najvećim uspjesima, Kontides ima olimpijsko srebro u Laseru još 2012. u Londonu, a pamti i dva zlata sa svjetskih prvenstava, 2017. u Splitu, kada je bio kao kod kuće zbog klupske adrese u Mornaru, te 2018. u danskom Aarhusu. Cipranin ima i jedno svjetsko srebro, osvojeno 2013. u Al Musannahu u Omanu.

Za Hvaranina je san postao stvarnost

Nakon što je u travnju na regati u francuskom Hyeresu osigurao odlazak na Olimpijske igre, Filip Jurišić je u objavi na Facebooku poručio da je za njega san postao stvarnost, a na Facebooku mu se nakon natjecanja u Hyeresu naklonio i Tonči Stipanović, prijatelj i klupski kolega iz Mornara, koji je ostao bez prilike za napad na svoje treće uzastopno olimpijsko odličje, poslije srebra iz Rija i Tokija.

“15. mjesto u Hyeresu na zadnjoj regati kvalifikacija za Olimpijadu Pariz 2024. znači da me nećete pratit’ na Igrama, naš novi olimpijac je moj kolega Filip Jurišić kojem čestitam i nadam se da ga ova pobjeda neće zadovoljit’, nego će bit’ još bolji i jači te nam donit’ nove radosti ovog lita iz Francuske. Ja krećem na zasluženi godišnji a koliko će on trajat’, to se zasad ne zna”, bila je poruka iskusnog Splićanina u travnju.

Za Jurišića nije bilo puno predaha jer se trebalo početi pripremati za najveći izazov u karijeri, a po odlasku iz njegovog Hvara, na red dolazi završna priprema za olimpijsko natjecanje u Marseilleu.