HOROR U AUTOBUSU: Suigrač otvorio paljbu na kolege, napravio masakr

Užasne vijesti stižu nam iz Američke savezne države Virginia, u kojoj je Christopher Dranell Jones otvorio vatru u autobusu u kojem su bili igrači momčadi američkog nogometa Sveučilišta Virginia.

Jones je naoružan ušao u autobus i počeo pucati po momčadi američkog nogometa, pritom usmrtivši tri osobe, dok su još dvojica igrača ranjena i trenutno su u bolnici.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw





— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022