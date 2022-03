HLADNOKRVNO UBIJEN BIVŠI REPREZENTATIVAC: Nakon svađe se vratili i upucali ga

Tužna vijest dolazi iz Francuske gdje je bivši reprezentativac argentine Federico Aramburu (42) ubijen u noći s petka na subotu u Parizu.

Kako piše L’Equipe tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima ispred jednog noćnog lokala u okrugu Mabillon u Parizu.

Aranburu je bivši argentinski internacionalac s 22 nastupa u ragbi unionu, a igrao je za dosta klubova iz Francuske i Škotske, a u Parizu je bio iz osobnih razloga, iz kojeg se trebao vratiti u Argentinu.

Upucali ga poslije svađe

Prema prvim elementima istrage, izbila je svađa između četiri osobe, uključujući Federica, koji je bio u pratnji prijatelja, prije nego što su razdvojili zaraćene strane.

Dva muškarca su se na kraju vratila do dotičnog bara i nekoliko puta su pucali iz pištolja na Argentinca, što je rezultiralo njegovom smrću.

Na mjestu zločina izvršen je uviđaj, a koliko se doznaje ubojice su u bjekstvu.

We are shocked and saddened to hear of the sudden and tragic death of Warrior #185, Federico Aramburu.

The embodiment of a true Warrior and much-loved by all, the thoughts of everyone past and present at the club, are with his family at this immensely difficult time. pic.twitter.com/u4w65SvWdX

— Glasgow Warriors (@GlasgowWarriors) March 19, 2022