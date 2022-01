HAMILTON JE SVE VEĆA ENIGMA: Nitko ne zna nastavlja li karijeru

Lewis Hamilton još se uvijek ne može pomiriti s gubitkom naslova svjetskog prvaka u Formuli 1, a nove informacije govore kako se još nije prijavio za novu sezonu, a i ne zna se hoće li uopće voziti.

“Britanac je potpuno izgubio povjerenje u FIA-u jer smatra kako su pravila safety cara bila pogrešno primijenjena. Hamilton je čvrstog stava da neće sjesti u bolid sve dok FIA jasno ne objasni što se događalo u zadnjem krugu velike nagrade Abu Dabija, u kojem ga je Verstappen prestigao i osvojio naslov”, pišu BBC i dodaje:

“Hamilton ima punu podršku Mercedesa”, a u slučaju da nije zadovoljan istragom, mogao bi se povući iz Oktanskog cirkusa.

Moguće povlačenje

Nova sezona kreće za 69 dana, a Hamilton je potpisao ugovor s Mercedesom do kraja 2023. godine, ali kako stvari stoje možda se ugovor ne ispoštuje do kraja.

“Teško je staviti se u njegovu poziciju, ali sigurno ima puno razloga da završi karijeru. Doživio je težak udarac. Ipak, biće tužno ako ga više ne budemo gledali na utrkama”, izjavio je legendarni Alain Prost.

FIA se o istrazi oko trke u Abu Dabiju još uvijek nije oglasila, a u međuvremenu je dobila novog predsjednika, Mohameda bin Sulayema, koji je čvrsto uvjeren kako će Hamilton ostati u Formuli 1.

“Je li negdje rekao kako neće više voziti? Nije. Kada ste vozač, onda se ne bavite tračevima. Siguran sam da će se Lewis vratiti. Nova era Formule 1 može mu donijeti nove pobjede i dostignuća, a tu je i dvoboj s Verstappenom”, rekao je Sulayem.

