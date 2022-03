GOSPODO PALITE MOTORE: Počinje nova era u Oktanskom cirkusu

Danas prvim slobodnim treningom od 13 sati počinje i oficijelno nova sezona u Formuli 1 na stazi u Bahreinu, koja će po svemu sudeći biti jedna od zanimljivijih zadnjih godina.

Podsjetimo, ovogodišnji prvak je Max Verstappen koji je odnio titulu u zadnjem krugu prošle sezone Lewis Hamiltonu, što je izazvalo dosta kontroverze, a sve je završilo otkazom Masi koji više nije direktor utrka FIA-e.

No niti prije ove sezone nije moglo bez velikih promjena, prvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu, da bi kolateralna žrtva sankcija bio HAAS, koji se odrekao ruskog kapitala i vozača Mazepina, a VN Rusije izbačena je iz kalendara.

Novi bolidi

Predsezonska testiranja su po mnogima bila skrivanja pravog stanja stvari, ali ono što se može vidjeti je kako Ferrari ove godine ima konkurentan bolid, Mercedes je skrivao pravi izgled bolida do Bahreina, a i Red Bull želi obranu naslova.

Ideja FIA-e s novim bolidima i gumama je ta da se smanji razlika između vodećih i ostatka grida, a jednako tako ovakav motor mora izdržati do sezone 2025/6 do kada je zamrznut razvoj pogonskih jedinica.

Nakon prvog ovogodišnjeg slobodnog treninga nismo ništa pametniji što se tiče mogućnosti bolida, a kao najbrži trening je završio Gasly u Alpha Tauriju, dok je iza njega dvojac iz Ferrarija, pa Russel i Verstappen.

FP1 CLASSIFICATION

It's @PierreGASLY on top in the first session of 2022!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/7Ysl05h6mt

— Formula 1 (@F1) March 18, 2022