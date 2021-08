FRANCUZIMA ZLATO U RUKOMETU! Brazil obranio zlato u nogometu protiv Španjolske

Autor: Dnevno.hr

Brazilska muška nogometna reprezentacija obranila je naslov olimpijskog pobjendika, u finalu igranom na stadionu u Yokohami Brazil je svladao Španjolsku sa 2-1 (1-0, 1-1) nakon produžetka.

Brazil je poveo u zavešnici prvog poluvremena golom Cunhe (45+2), no u nastavku je Oyarzabal (61) poravnao te se otišlo u dodatnih 30 minuta.

Odlučujućom se pokazala 108. minuta kada je Malcom bio odlučniji od Valleja u startu na jednu loptu, sjurio se potom u kazneni prostor Španjlske i jakim udarcem svladao Simona.

Francuzi dominiraju u rukometu

Za Brazil je ovo drugo olimpijsko zlato u nogometu za muškarce, prvoga je osvojio prije pet godina na domaćem terenu u Rio de Janeiru svladavši Njemačku boljim izvođenjem 11-eraca. Inače, ovo je bio treći uzastopni finale za Brazil, 2012. u Londonu je izgubio borbu za zlato od Meksika.

Španjolska je, pak, ostala na jednom zlatu osvojenom na domaćem terenu u Barceloni 1992. godine, dok joj je ovo treće srebro, nakon Sydneya 2000. i Antwerpena daleke 1920.

Broncu je još u petak osvojio Meksiko 3-1 pbjedom protiv domaćina Japana.

Francuska muška rukometna reprezentacija osvojila je naslov olimpijskog pobjednika u Tokiju, Francuzi su u finalu svladali branitelje naslova otprije pet godina iz Rio de Janeira Dance sa 25-23 (14-10).

Ovo je treće zlato za Francuze s posljednjih četiri OI, najbolji su bili i u Pekingu 2008. te Londonu 2012., dok su u Riju 2016. bili srebrni.









Danci su, pak, osvojili svoje drugo olimpijsko odličje u povijesti.

Francuska je već u prvom poluvremenu ostvarila prednost od četiri razlike (14-10) te ju održavali u prvoj polovici drugog poluvremena. No, Danci su se serijom 5-1 približili na 22-21 10-ak minuta prije kraja te se ušlo u neizvjesnu završnicu. Francuska je čuvala gol do dva prednosti, no Danska je imala napad kod 24-23 u posljednjoj minuti. Na njihovu žalost, Gidsel je 15 sekundi prije kraja pogriješio, izgubio loptu, a Fabregas je potom pogodio prazan gol za konačnih 25-23.

Najefikasniji u sastavu Francuske bio je Nedim Remili s pet golova, dok je Mikkel hansen bio strijelac devet pogodaka za Dansku.

Ranije u subotu broncu je osvojila Španjolska 33-31 pobjedom protiv Egipta.