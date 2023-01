FRANCUZI IDU NA DANSKU, NOVO VELIKO FINALE! Domaći nisu mogli, dominacija olimpijskih prvaka

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon olimpijskog finala pretprošlog ljeta u Tokiju, Francuska i Danska ponovno će se sresti u borbi za veliki svjetski rukometni naslov. Francuzi su izborili susret s Dancima u finalu Svjetskog prvenstva u Švedskoj i Poljskoj s polufinalnih 31:26 protiv domaćih Šveđana u utakmici odigranoj u Stockholmu.

Nakon izjednačenog početka susreta, Francuska se prvi put odvojila do +3, sa 6:3 na semaforu, a u završnoj fazi prvog poluvremena povisila je na pet golova prednosti (14:9). Nakon 16:12 na poluvremenu, u drugom dijelu razlika dugo nije padala, no to se približilo sa švedskim približavanjem na 24:22 prije ulaska u završnih 10 minuta, 12-ak minuta do kraja.

Ipak, posljednja faza utakmice nije donijela veće komplikacije za Francuze. Ponovno su se uspjeli odvojiti, a značajnu prednost zadržali su do kraja.





EN FINALE !! 🤩 🇫🇷 31 – 26 🇸🇪 Les BLEUS s'imposent face à la Suède et filent en F I N A L E 💥

Il faudra aller chercher la 7e ⭐ en s'imposant face aux Danemark dimanche soir 🔥 L'Histoire s'écrit Ensemble ! 🔵⚪🔴#BleuetFier pic.twitter.com/ZL4sF6R2mZ — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 27, 2023

Najefikasniji igrač pobjednika bio je Ludovic Fabregas, imao je šest golova iz sedam udaraca, a na drugoj strani, pet golova zabio je Eric Johansson, uz realizaciju 5/10.









Šveđani nisu uspjeli nadoknaditi izostanak svojeg velikog majstora Jima Gottfridssona, najboljeg svjetskog igrača u prošloj godini u izboru Handball-Planeta. Gottfridsson je izvan stroja zbog napuknuća ruke koje je pretrpio u četvrtfinalnoj pobjedi nad Egiptom.

Francuska je dosta lagodnom pobjedom došla korak do novog trofeja na velikom svjetskom natjecanju, godinu i pol nakon proslave zlata na OI u Tokiju. Čekat će ih Danci koje su tada u finalu svladali s 25:23, a novi dvoboj, ovog puta za svjetsku ‘krunu’, počet će u nedjelju navečer u Stockholmu, u 20:30 ili 21 sat.

Francuzi će tražiti svoj sedmi naslov prvaka svijeta, a Danci će se boriti za svoj treći – i to treći u nizu nakon pobjeda na posljednja dva SP-a.