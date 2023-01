FRANCUSKA BEZ PROBLEMA S NJEMAČKOM: Egipat nije uspio iznenaditi Švedsku

Nakon što su se u srijedu u popodnevnim utakmicama u polufinale Svjetskog prvenstva u rukometu plasirale reprezentacije Danske i Španjolske, u večernjim utakmicama dobili smo i druga dva polufinalista.

Tako je odbrana vrsta Francuske bez nekog velikog problema pobijedila Njemačku, dok je iznenađenje turnira Egipat izgubio od Švedske.

Najbolji u redovima Šveđana bili su Niclas Ekberg sa šest pogodaka iz isto toliko šutova, a po četiri gola u pobjedu dodali su Lukas Sandell i Eric Johansson, a njihova pobjeda 26:22 nije tijekom utakmice došla u pitanje.

Francuzi lako

U drugom večernjem četvrtfinalu Francuska je bez problema pobijedila Njemačku s 35:28 u utakmicu koja nije ponudila preveliku neizvjesnost, a Nijemce je razoružao najbolji igrač susreta vratar francuske Remi Desbonnet.

U četvrtak je slobodan dan, dok nam petak donosi polufinalne susrete između Španjolske i Danske i Švedske i Francuske.

➡️ New start time for #POLSWE2023 quarter final 🇫🇷 France vs 🇩🇪 Germany — 20:50 CET ⏰

Change due to two periods of extra time in the previous quarter-final in Gdansk.#sticktogether pic.twitter.com/MntjwttSi8

— International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2023