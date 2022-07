(FOTO, VIDEO) SAMO TO IM JE SPASILO ŽIVOT: Strašne nesreće obilježile Silverstone

Jučerašnja utrka Formule 1 na Silverstoneu donijela je sve što zaljubljenici u Oktanski cirkus očekuju od utrkivanja, borbe na stazi, pretjecanja, ali i strašno izlijetanje Alfa Romea Kineza Zhoa.

Borba za pozicije između Alfa Romea Zhoom a, Mercedesa Russella i Alpha Tauria Tsunode, rezultirala je udarcem Mercedesa u stražnji dio Alfe koja se prevrnula, okrenula naglavačke i klizila dobrih 300 metara dok na kraju nije u prevrtanju preskočila preko zaštite na stazi i udarila u ogradu tribine, a cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

at the end of the day, life is bigger than formula 1, and george russell showed us today his ideologies ❤️ pic.twitter.com/PxCyKb6Qc4

Uz već spomenutu trojicu nastradao je i vozač Williamsa Albon koji je zajedno sa Zhouom bio otpremljen u bolnicu, no srećom oba vozača nisu pretrpjela neke velike ozljede.

Nesreća na F2

No ova nesreća imala je svoju uvertiru tijekom utrke Formule 2 kada je Both Roy Nissany preživio udar Bed Bulla Dennisa Haugera, koji je odletio ravno u njegov bolid u visini glave, a sudar pogledajte OVDJE.

Kao i na utrci Formule 1 novotarija koja je obvezna od 2018. godine nazvana “halo” spasila je vjerojatno dva života tijekom ovog vikenda na Silverstoneu.

Continually thankful and grateful for the advances in safety in our sport

Both drivers walked away under their own power#BritishGP #F2 pic.twitter.com/sPNThSVRDE

— Formula 2 (@Formula2) July 3, 2022