(FOTO) ŠTO TO IZ POTOČIĆA VIRI? Vozač Formule 1 u obnaženom izdanju za dobru stvar

Valtteri Bottas prije nekoliko dana iznenadio je sve kada je na svom Instagramu postavio fotografiju sebe u potoku golog ko’ od majke rođenog, srećom guzom prema gore.

Vozač Alfa Romea imao je dobar razlog za to, naime postigao je dogovor s jednom humanitarnom organizacijom koja je zahvaljujući ovoj akciji prikupila preko 50.000 eura.

“Sam s prirodom”, stoji u opisu fotografije, koja je postala hit na internetu, a fanovi su pomalo iznenađeni istupom vozača koji inače ne izlazi previše u javnost.

Šokirao Hamiltona

“Počeli smo prodavati printove ove fotografije, a trebalo je 24 sata da preko pet tisuća ljudi naruči fotografiju moje stražnjice. Odlično je. Na ovaj način smo već prikupili preko 50.000 eura u humanitarne svrhe. Kako se ispostavilo, moja gola guza je dobro odradila posao”, rekao je Bottas kroz smijeh.

Lewisa Hamiltona su isto upitali bi li kupio fotografiju Bottasove guze, na što se bivši svjetski prvak ostao malo šokiran.

“Htio bih kupiti ovu sliku, nisam ni znao da je na prodaju. Ovo je super stvar. Ovo je jedna od najboljih fotografija koje sam vidio u životu”, rekao je u Britanac.

They may no longer be team mates, but @LewisHamilton and @ValtteriBottas's relationship is still peachy 🍑#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/ZyvirP5Mqo









— Formula 1 (@F1) May 20, 2022