(FOTO) SRPSKI MEDIJI O ‘SVOM’ SRBIĆU: ‘Kad Srbić donese medalju Hrvatskoj! Ipak nije htio pod drugu zastavu!’

Kod naših “komšija” Hrvatski sportaši na Olimpijskim igrama pobuđuju veliko zanimanje, i pošto smo u svojevrsnoj utrci tko će biti uspješniji u berbi medalja, a naravno susjedi vole i malo svojatati naše sportaše.

Tako je medalja koju je osvojio Tin Srbić pobudila naravno veliko zanimanje u Srbiji, a jedan od zanimljivijih naslova je u Blicu: “Kada Srbić donese medalju Hrvatskoj”.

Naravno Tinovo prezime je donijelo takvo zanimanje pa je u dijelu teksta navedeno:

“Momak zanimljivog prezimena je u disciplini preča uspio doći do prve olimpijske medalje u karijeri”.

After winning multiple medals at Europeans and Worlds, Tin Srbic 🇭🇷 is now the Vice-Olympic Champion!#Tokyo2020 pic.twitter.com/ZaKumNVy7K

— European Gymnastics (@UEGymnastics) August 3, 2021