(FOTO) ‘SRAMITE SE, NISTE NI NAZVALI SARAČEVIĆEVU ŽENU!’ ‘Skrivate se mjesecima, to dovoljno govori o vašem moralu!’

Autor: F.F

Bivši fizioterapeut hrvatske rukometne reprezentacije i PPD Zagreba, Damir Kajba, bio je dugogodišnji suradnik pokojnog Zlatka Saračevića, ali i njegov veliki prijatelj.

Kajba je na svom Instagram profilu objavio fotografiju novog nadgrobnog spomenika pokojnog Saračevića, koje se nalazi na Aleji velikana tik uz grob nogometne legende Zlatka Cice Kranjčara.

Veliki Saračevićev prijatelj na istoj se objavi zahvalio svima koji su pomogli ‘da se od Majstora (kako zove Saračevića) oprostimo na dostojanstven način’, ali je bez dlake na jeziku ‘oprao’ one koji nisu sudjelovali u izradi novog spomenika.

Bili su dugogodišnji suradnici i veliki prijatelji

“Danas mi je srce puno kao kuća. Majstor je dobio počivalište kakvo zaista i zaslužuje, u Aleji velikana. Jedna pored druge, dvije legende. Nogometna legenda, Zlatko Cico Kranjčar i rukometna, Zlatko Saračević. Dvije ljudine, dva diva. Valjda je sudbina tako htjela. Ono što ih je povezivalo su njihova velika, čista srca koja su svi voljeli. U prvom su redu bili, a i ostat će ljudske, a zatim sportske legende i velikani”, započeo je Kajba u svojoj objavi, pa se zahvalio svima koji su pomogli.

“Zato palac gore, naklon do poda i jedno veliko hvala svima onima koji su doprinijeli da se oprostimo od Majstora na dostojanstven način, kako on to i zaslužuje. U prvom redu hvala gradu Zagrebu, veliko hvala hrvatskom rukometnom savezu na svemu učinjenom i njihovoj brizi za našu legendu. Hvala RK PPD Zagreb, hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, zlatnim olimpijcima iz Atlante i Saračevoj generaciji. Veliko hvala igračicama RK Podravka koje su u najtežim trenutcima bile uz našu majstoricu Korneliju( i ostale uz nju). Hvala i Kronikusima, kao što reče Sarač, najluđim navijačima. Hvala im na onom dostojanstvenom oproštaju punom emocija. Hvala i svima onima koje nisam spomenuo, a bili su i bit će u mislima sa našim Majstorom”, napisao je Kajba, a onda i žestoko oprao upravu RK Podravka kojima zamjera što su ignorirali Saračevićevu suprugu:









“Isto tako jasno i glasno treba reći i pokazati palac dolje i jedno veliko ništa za one koji su pogazili svoju riječ. U ovih gotovo osam mjeseci nisu učinili apsolutno ništa da ispoštuju ono što su dogovorili i obećali Majstoru. Prvenstveno se to odnosi na upravu RK Podravka: Mirandu Tatari Šimunović, Vedrana Šimunovića, Vlatku Mihoci i Ljiljanu Šapinu. Nitko od njih se nije udostojio nazvati suprugu našeg Majstora, Korneliju Saračević, razgovarati s njom. Bilo je lakše skrivati se mjesecima, šutiti, praviti se kao da se ništa nije dogodilo, a sve to u nadi da će vrijeme donijeti zaborav i “oprati” njihove ruke. To dovoljno govori o njihovom prije svega moralu, časti, poštenju i karakteru”, napisao je Kajba pa se osvrnuo i na Nadzorni odbor rukometnog velikana:

“Veliki palac dolje i za NO RK Podravka koji se na prošlom sazivu jednom, jedinom rečenicom nije udostojio odgovoriti Korneliji Saračević na poslani mail. To također dovoljno govori o moralu i karatkteru istih. Dolaskom na mjesto novog predsjednika NO, gospodina Josipa Pala, koji je jako dobro upoznat sa situacijom i onime što se događalo osjetio sam trenutak nade da će se nešto i pokrenuti. Nažalost dolaskom na funkciju predsjednika navučene su rukavice i sve je ostalo apsolutno isto!”

Na kraju se emotivno oprostio od prijatelja

U podužoj objavi, na kraju se oprostio od svog velikog prijatelja:

“Stojim i uvijek sam stajao iza svake svoje izgovorene ili napisane riječi. Prijateljstvo je za mene svetinja, a Majstor ovakav odnos nije zaslužio. Tužno je kada znate da svi znaju sve, a ne poduzimaju ništa. Završit ću sa stihovima Kićine pjesme: “Samo dobre Bog na kraju čeka!” Saraču u spomen,

Tvoj Kajba”