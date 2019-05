(FOTO) SPAVAŠ LI MIRNO, ‘PLANINO’ IZ IGRE PRIJESTOLJA? Najjači ljudi svijeta došli na prvenstvo u Hrvatsku, a mi smo bili s njima

Autor: Marin Vlahović

Zadrani su posljednjih dana mogli na ulicama sresti grupe iznimno snažnih i krupnih muškaraca, ali razloga za paniku nema. Naime, ovog vikenda, Zadar je bio domaćin iznimno jakog međunarodnog natjecanja u Powerlifitingu. Inače, Powerlifting je prema broju aktivnih sportaša i natjecatelja, jedan od najpopularnijih svjetskih sportova. Svjetske velesile poput Kine, Rusije i SAD-a, imaju stotine tisuća registriranih powerliftera. Široj hrvatskoj javnosti, malo je poznato, da i Hrvati imaju velikih uspjeha u ovom sportu.

Natjecanje u Zadru, koje je organizirano kao međunarodno prvenstvo Hrvatske, privuklo je ponajbolje powerliftere na ovim prostorima. Jedan od sudaca natjecanja, bio je Marin Vlahović, pionir powerliftinga u Hrvatskoj i novinar portala dnevno. Kompletan izvještaj, poslao nam je Siniša Knežević, čovjek koji ima ponajveće zasluge za ustrojavanje prve powerlifting organizacije u Hrvatskoj, kao i samu popularizaciju te razvoj ovog sporta, kojim se bavi i sve veći broj žena.

“Organizator natjecanja je Marijo Rukavina kao predsjednik Powerlifting kluba Rux iz Gospića i GPC Hrvatska. Ovo natjecanje je ujedno bilo i izlučno natjecanja za hrvatske natjecatelje na predstojećem Europskom prvenstvu GPC powerlifting federacije. S gostima iz Češke, Slovačke, Makedonije, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore natjecanje je poprimilo međunarodni karakter.

Na natjecanju su sudjelovala 32 natjecatelja koji su se natjecali u troboju snage-powerliftingu, potisku s klupe ili bench pressu te mrtvom dizanju. Također dvoje natjecatelja su pokazali svoju snagu natječući se u posebnoj dizačkoj opremi čija upotreba inače nije toliko raširena u Hrvatskoj koliko vani.

S obzirom na podignute težine i broj natjecatelja slobodno se može reći da je ovo bilo natjecanje iznimne gustoće i koncentracije kvalitete.

Čak sedam benčeva preko 200kg, tri mrtva dizanja preko 300kg i jedan čučanj preko 300kg rijetko se viđaju na našim prostorima. Osim tih apsolutnih brojki bilo je i dosta odličnih rezultata kod nižih težinskih kategorija.

Ukupni pobjednik u powerliftingu je Luka Udiljak iz Zagreba koji je ostvario total od 870kg: čučanj 325kg, bench press 205kg te mrtvo dizanje od 340kg u kategoriji do 140kg. Luka je inače junior te su ove brojke zaista odličan rezultat.

Kod žena ukupna pobjednica je Jelena Marinković iz Srbije s totalom od 395kg.

Ukupni pobjednik u bench pressu je Vlastimil Kuzel iz Češke koji je za tri desetinke boda odnio pobjedu ispred Irfana Muhića iz Bosne i Hercegovine. Kuzel je podigao 240kg u kategoriji do 110kg, a Muhić 250kg u kategoriji do 140kg. Treći je bio Miloš Vukičević iz Srbije s podignutih 242.5kg u kategoriji do 125kg.

Ukupni pobjednik u mrtvom dizanju je Kristijan Matković iz Petrinje koji nastupa za PLK Rux iz Gospića. Kristijan je podigao 310kg u kategoriji do 100kg. Na žalost pokušaj na 316kg nije tehnički bio ispravan. Drugi je bio Sahludin Šehić s 330kg u kategoriji preko 140kg, a treći je domaći natjecatelj iz Zadra, član PLK Rux. Luka je podigao 270kg u kategoriji do 90kg.

Natjecanje je privuklo solidan broj gledatelja, natjecatelje i službeno osoblje sponzorirali su Maraska d.d. sa svojim sokovima, Foša Zadar d.o.o. sa sendvičima te Cetina s vodom”, stoji u izvještaju Siniše Kneževića.

Za sljedeću godinu, organizator Marijo Rukavina, najavio je još veće i jače natjecanje, iako su i ovoga puta, neki ostvarili vanserijske, a možemo reći i svjetske rezultate. Od hrvatskih predstavnika, moramo izdvojiti Luku Udiljaka, velikog talenta u kategoriji do 140kg. Podsjećamo, Udiljak, koji ima samo 21 godinu, čučnuo je s 325kg, povukao 340kg (deadlift), a na potisku s klupe (bench press) digao 205 kilograma i time ostvario ukupan zbroj od 870 kilograma.

Svi natjecatelji, međusobno su se bodrili i poticali jedni druge na ostvarenje najboljih rezultata. Snagatori iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne i Gore i Hrvatske, pokazali su da sport ne poznaje granice, i da sportaši govore jednim sasvim drugim jezikom. U ovom slučaju, jezikom velikih brojeva, kakvih se ne bi postidjeli, ni na svjetskim prvenstvima.