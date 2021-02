(FOTO) SLAVLJENIČKO VALENTINOVO ZA KOSTELIĆE: Janica i Ivica vole Dan zaljubljenih

Valentinovo je svake godine posebno svima zaljubljenima, a iz godine u godinu posebno je i obitelji Kostelić koja se sjeća velikih uspjeha ostvarenih upravo na Dan zaljubljenih.

Točno prije 19 godina, 14. veljače 2002., Janica Kostelić je na svojima sjajnim Zimskim olimpijskim igrama u američkom Salt Lake Cityju osvojila zlatno odličje u kombinaciji, prvu od četiri medalje na tim Igrama.

Nakon toga, Janica je bila srebrna u utrci superveleslaloma, a potom je osvojila nova dva zlata, u slalomu i veleslalomu. Podvig koji se pamti bio je jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta, a veliku hrvatsku sportašicu učinio je legendom svojeg sporta nedugo nakon što je proslavila 20. rođendan.

Valentinovo je kasnije bilo sjajno i Ivici Kosteliću. Ivica je 14. veljače 2006. na ZOI u Torinu osvojio svoje prvo olimpijsko odličje, srebro u kombinaciji, a Dan zaljubljenih pamti i po uspjehu iz 2014. godine.

Kostelić je tada u superkombinaciji bio srebrni na ZOI u ruskom Sočiju.

Janica Kostelić se na Twitteru prisjetila svih velikih obiteljskih uspjeha na Valentinovo koje za hrvatsko skijanje znači jako puno.



Valentine's day has always been special in my family❤ I won my first Olympic medal on Valentine's

day 2002. My brother won his first Olympic medal on Valentine's day 2006

Brother won his last and our family's 10th Olympic medal on Valentine's day 2014

Happy Valentine's Day❤️ pic.twitter.com/6aSu3jBup2

— Janica Gipsdottir-Kostelic (@janicak) February 14, 2021