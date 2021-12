(FOTO) RAIKKONEN NESLAVNO ZAPOČEO ZADNJI VIKEND U F1! Vodeći podijelili prva mjesta na slobodnim treninzima

Danas su voženi prvi i drugi slobodni trening na stazi u Abu Dhabiju, a vodeća dva vozača podijelila su najbrže treninge, pa je tako prvi otišao Red Bullu i Maxu Verstappenu, dok je u drugom Lewis Hamilton u Mercedesu bio najbrži na stazi.

Prvi trening je prošao bez nesreća na stazi, a iza Maxa poredali su se oba Mercedesa s time da je Bottas za Verstappenom zaostao, 0.196 tisućinki, dok je Hamilton bio 0.346 tisućinki sporiji od Nizozemca.

Kimmi u zidu

Iznenađenje drugog slobodnog treninga je Ocon koji je za Lewisom zaostao 0.343 tisućinke, dok je ispred Maxa bio i Valtteri Bottas, koji je za prvim Hamiltonom zaostao 0.392 tisućinki.









Iznenađenje drugog slobodnog treninga je Ocon koji je za Lewisom zaostao 0.343 tisućinke, dok je ispred Maxa bio i Valtteri Bottas, koji je za prvim Hamiltonom zaostao 0.392 tisućinki.

Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y — Formula 1 (@F1) December 10, 2021









Ova utrka u Abu Dhabiju posebno je emotivna za fanove Kimija Raikkonena koji završava svoju karijeru u Oktanskom cirkusu. Kimi je tako danas bio najbrži na speed trapu, gdje je zabilježena brzina njegove Alfe iznosila 327.1 kilometara na sat.

No Kimi je bio i jedina žrtva današnjih slobodnih treninga pošto se na samom kraju drugog treninga zabio o zaštitnu ogradu i time zadao dosta glavobolja njegovom timu pred sutrašnje kvalifikacije koje počinju od sutra u 14 sati, dok je treći slobodni trening na rasporedu od 11 sati po našem vremenu.

Kimi Raikkonen spins and hits the wall at Turn 14 Thankfully he is able to get out of his car#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Valja napomenuti kako je Alpha Romeo napravio specijalnu poruku za svoje vozače koji napuštaju Formulu 1, pa su tako Giovinazziju napisali na bolidu “Hvala na svemu Antonio”, dok su Kimiju uputili poruku “Dragi Kiki sada ćemo te pustiti na miru”.