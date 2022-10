(FOTO) LEGENDARNI TRENER ZNA ODAKLE SU NJEGOVI: Unuk Hrvata postao jedan od najvećih, a i sinovi su dobili posebne ukrase…

U SAD-u su brojni velikani postigli velike stvari nakon što su ili oni sami ili njihovi stariji iz obitelji došli iz druge zemlje, a unatrag dva desetljeća, svoju klasu u trenerskim vodama pokazuje Bill Belichick, porijeklom Hrvat, koji je svojim uspjesima postao legenda američkog nogometa.

Sa šest naslova prvaka u NFL-u s New England Patriotsima, Belichick se upisao među legende popularnog američkog sporta, a već godinama, uz uspjehe zna slaviti i svoje hrvatske korijene, što je napravio i u novoj akciji koju je potaknula velika liga.

NFL je u listopadu krenuo s akcijom u kojoj članovi momčadi obilježjima na opremi pokazuju odakle su im korijeni, što je danas 70-godišnji slavni trener napravio s hrvatskom zastavom na svojoj majici dok je vodio gostujuću utakmicu svojih Patriotsa protiv Green Bay Packersa. Bilo je puno napetije nego su govorile prognoze s obzirom na to da su Packersi bili izraziti favoriti, s odlukom koja je pala tek u produžetku, s 30:27 u korist domaće momčadi.

Hrvatskom zastavom na prsima na majici, Bill Belichick uključio se u veliku akciju NFL-a u kojoj sudjeluje više od 200 igrača i trenera, slaveći svoje korijene. Igrači to mogu napraviti s posebnim obilježjima na svojim kacigama, dok su treneri dobili drugačije ukrase.

Bill Belichick is joining more than 200 players and coaches in celebrating their heritage by wearing the Croatian flag on his chest. 🇭🇷 pic.twitter.com/e8d4GGkxGa

— NFL (@NFL) October 2, 2022