(FOTO) IKONE FORMULE 1 OPLAKUJU SMRT VELIKANA! ‘Zločesti dečko’ šokirao porukom za Nikija Laudu

Jedan od najboljih vozača Formule 1, Niki Lauda, preminuo je u ponedjeljak u dobi od 70 godina, devet mjeseci nakon transplantacije plućnog krila. Lauda je preminuo mirno, u krugu obitelji.

Lauda je “mirno preminuo”, objavila je njegova obitelj. “Njegova jedinstvena postignuća kao sportaša i poduzetnika jesu i ostat će nezaboravna, njegova neumorna žudnja za akcijom, njegova izravnost i hrabrost ostat će uzor i mjerilo za sve nas”, rekla je obitelj u priopćenju.

Legendarni Austrijanac vjerojatno će najviše ostati upamćen po povratku na staze, nakon što je teško ozlijeđen u nesreći 1976. na njemačkom Grand Prixu. Njegov Ferrari zapalio se i trebalo je 55 sekundi da ga izvuku iz vozila. Dotad je već dobio teške opekline lica, kože lubanje i desnog uha te oštećenja pluća.

Lauda je pobijedio smrt, ali “novi” život nije mu bio dovoljan, on je htio natrag na stazu. Samo 42 dana nakon nesreće, već je ponovno bio za volanom i zauzeo četvrto mjesto na utrci u Monzi.

Nakon ozljede nastavio je nositi svoju crvenu “šiltericu”, najprije kako bi mu zadržala zavoje na glavi, a potom kako bi ga ljudi gledali u oči, a ne glavu punu ožiljaka od opeklina.

Nakon prvog naslova prvaka F1 1975., Lauda je taj naslov osvojio još dvaput, 1977. – godinu dana nakon nesreće, i 1984. U trenutku kada je završio karijeru 1985., iza sebe je imao 171 utrku Formule 1, od čega je pobijedio u njih 25, a na postolju je stajao 54 puta.

Smrt Nikija Laude oplakuju svi ljubitelji Formule 1, oproštajne poruke prvi su počeli ostavljati iz Ferrarija i McLarena, dakle, momčadi kojima je donio naslove prvaka svijeta i u kojima je djelovao kao visoki dužnosnik.

“Danas je tužan dan za F1. Velika Ferrarijeva obitelj s velikom boli primila je vijest o smrti svog člana i prijatelja Nikija Laude, trostrukog svjetskog prvaka, koji je dva naslova osvojio sa Scuderijom. Niki, zauvijek ćeš ostati u našim i srcima naših navijača”, poručili su iz Ferrarija.

“Svi u McLarenu bili smo duboko potreseni kada smo doznali da je umro Niki Lauda, naš prijatelj, kolega i svjetski prvak u Formuli 1. Niki će zauvijek ostati u našim srcima i upisan u našoj povijesti. Niki, počivaj u miru”, poručili su iz McLarena.

Oprostio se i Sebastian Vettel, četverostruki svjetski prvak u Formuli 1 i vozač Ferrarija.

Te legendarni, ali sada već bivši F1 ‘superstar’ Fernando Alonso. “Tužne vijesti jutros”, napisao je Alonso.

Emotivno se oprostio i Max Verstappen. “Šokiran sam odlaskom Nikija Laude. Bio je istinska legenda koju sam jako poštovao. Počivao u miru”, napisao je mladi vozač, koji se često zbog svoje hazarderske vožnje nalazio na meti Laudinih kritika. Mnoge će možda iznenaditi ova poruka jer Lauda je bio baš žestoki kritičar mladog vozača. Jednom je prilikom rekao kako bi Max mogao postati prvakom jedino ako “promijeni mozak” ili “posjeti psihijatra”, na što mu je temperamentni Verstappen odgovorio: “Ako odem ja, onda neka ide i on”.

Shocked by the loss of Niki Lauda. He was a true legend in our sport and someone I had great respect for. May he rest in peace #RIPNiki pic.twitter.com/NCCduqNQuU

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 21, 2019