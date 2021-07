(FOTO) HAMILTONU VELIKA NAGRADA ENGLESKE: Suludom jurnjavom prestigao Ferrari dva kruga prije kraja

Lewis Hamilton osvojio je Veliku nagradu Engleske koja se vozila na Silverstoneu, te je tako smanjio prednost Verstappena u ukupnom poretku.

Utrka je počela šokovito kada je već u drugom krugu izletio Verstappen, zapravo Hamilton je krenuo u pretjecanje s unutarnje strane a Max je u svojoj putanji došao ispred Hamiltona, no zadnjom gumom zakačio je za Mercedes i izletio sa staze.

It’s an absolute disgrace that you can drive into your direct rival in 280km/h corner, putting him at a huge risk, and you’re then allowed to still win the race and gain 26 points on him. Taking your opponent out pays off. Ridiculous penalty by the stewards. pic.twitter.com/P5uDIJaHEX

— Footballtalkz (@talkzfootball) July 18, 2021