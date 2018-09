(FOTO) FUTSAL DINAMO PREDSTAVIO VELIKO POJAČANJE: Imaju i nove dresove s prekrasnim detaljem

Autor: Dnevno.hr

Sve je dio Dinamovog vikenda

Zagrebački Dolac danas je imao posebnu zanimaciju. Igrači Futsal Dinama posjetili su najpopularniju zagrebačku tržnicu i tom se prilikom družili s “kumicama”, zabavljali s prolaznicima i bacili “hakl”.

Prvotimci Futsal Dinama pokazali su nogometne vještine s loptom između štandova, umijeće tehniciranja s limunom i krumpirom, a okušali su se u prodaji šljiva, grožđa, te – Šalate.

Da, dobro ste pročitali. Nisu prodavali salatu, već Šalatu. Riječ je jasno o promoviranju velikog sutrašnjeg spektakla na Šalati na kojoj će u 19 sati Futsal Dinamo odigrati prijateljski susret s grčkim Panathinaikosom.

Na utakmicu će igrači Dinama istrčati u novoj garnituri Nikeovih dresova koji su tako svoj “debi” doživjeli na Dolcu.

Vrhunac druženja bilo je predstavljanje Jakova Grcića, novog velikog pojačanja koje je pristiglo iz redova Split Tommyja. Radi se o hrvatskom reprezentativcu koji se nakon mnogo godina i titula vraća u rodni Zagreb, a za Futsal Dinamo će debitirati već na Šalati.

“Drago mi je što sam se vratio u svoj rodni grad, nadam se da ćemo ove sezone osvojiti prvu titulu prvaka. Veselim se sutrašnjem spektaklu i očekujem ludnicu koju sam dosad mogao samo pratiti, a sad ću igrati i to me jako veseli. Pozivam sve kojima je plava boja u srcu da dođu, bit će to nezaboravna večer”, rekao je Grcić.

Program na Šalati počinje već danas utakmicama četvrtzavršnice i poluzavršnice seniorskog, ženskog i veteranskog turnira Trofeja Dinamo, dok će se finala odigrati sutra prije utakmice s Panathinaikosom.

Ulaznice za utakmicu mogu se kupiti u BBB Fan Shopu u Ilici 37, svim Vivas kafićima, te prije utakmice na ulazu u Šalatu ukoliko ih ostane.

Inače, novi dresovi na rukavu imaju izvezena imena tragično preminulih Futsalovaca.