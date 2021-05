(FOTO) ‘ČAK 200.000 EURA MI JE PONUDIO ZA JEDNU NOĆ!’ Poznata svjetska sportašica otkrila Srbima nevjerojatnu ponudu

Autor: P. V.

Darija Klišina svakako je jedna od najpoznatijih atletičarki svijeta, što zbog svojih fenomenalnih rezultata, a što zbog svoje prirodne ljepote. Uostalom, zajedno s Antonijom Mišurom bila je jedna od najatraktivnijih sportašica na Olimpijskim igrama 2012. godine…

Možda su najslavniji dani iza te 30-godišnjakinje iz Tvera, ali i dalje privlači pozornost na natjecanjima, daje velike intervjue. Tako je jedan osvanuo u našem susjedstvu, razgovara je za Informer, a gdje je iznijela nekoliko zanimljivih informacija…

Govorila je o ponudi koju je dobila, iznosu od 200.000 eura da bude eskort pratnja.

“Da, to je istina. Moja reakcija bila je kratka i jasna, nisam zainteresirana. Pogođena? Prvi put sam se našla u toj situaciji, ali ne mogu reći da me je to nešto jako pogodilo. Niti u jednom trenutku nisam imala nikakve dvojbe po tom pitanju”, rekla je Kilišina.

Novinar iz susjedstva otišao je toliko daleko da ju je upitao i o tetovaži na zadnjici:

“Bez obzira je li to prikladno i li nije, to je moja odluka. Moja tetovaža je na tom mjestu već 15 godina i niti jednom se nisam pokajala zbog toga”, rekla je.

Govorila je potom o prijateljstvu sa Ivanom Španović.









“Novak Đoković i Ivana su prvi na mom popisu”, otkrila je.

