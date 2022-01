FORMULA 1 U STRAHU: Može im se dogoditi Đoković scenarij

Australija nema namjeru podilaziti nikome što se tiče mjera u borbi protiv korona virusa, pa tako svi sportaši i putnici na taj kontinent moraju biti cijepljeni inače neće biti pušteni preko granice.

Tako su organizatori Velike nagrade Australije izdali su priopćenje u kojem piše kako svi vozači Formule 1 koji žele sudjelovati na utrci moraju biti cijepljeni, inače ih čeka sudbina Novaka Đokovića.

Podsjetimo, Đoković je dobio vizu zbog medicinskog izuzeća, a po pokušaju ulaska u Australiju viza mu je odbijena i tada kreće 11 dana borbe Novaka za nastup na Australian Openu, koja je završila deportacijom prvog reketa svijeta.

Jednostavna pravila

Izvršni direktor Velike nagrade Australije Andrew Westacott rekao je da su pravila jasna, te da se neće praviti ni jedno izuzeće.

“Pravila su jednostavna za ulazak u zemlju i pravila su jednostavna za rad u Formuli 1. Ako želite sudjelovati na događaju, bit ćete 100 posto cijepljeni i neće se tražiti izuzeće za bilo koga od bilo koga. Naši aranžmani su bili na snazi mnogo prije nedavnih događaja na Australian Openu”, jasni su organizatori.

“Ova pravila razumije Formula 1, razumije ih i FIA, bit će upisana u sportske zakone. Postoji nulta tolerancija. Bilo da ste Lewis Hamilton ili Valentino Rossi u MotoGP-ju, ako ste pozitivni, nećete se takmičiti tog vikenda”, rekao je Westacott.

Formula One stars are warned they WILL need to be vaccinated to drive https://t.co/JrF7EvdPF8 via @MailSport









— Jacob Ranson (@JacobRanson27) January 23, 2022