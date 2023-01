FILIP ZUBČIĆ U TOP 15 VELESLAOMA U SCHLADMINGU! Švicarci odnijeli prvo i drugo mjesto

Noćni veleslalom u srijedu u Schladmingu donio je još jedan Top 15 plasman našeg najboljeg alpinca Filipa Zubčića, koji je nakon prvog laufa bi na 16 mjestu, nakon što je napravio pogrešku na početku, što ga je koštalo oko sekunde i pol zaostatka.

Ipak Filip je u donjem dijelu staze ubrzao i na kraju je završio 16, dok su najbolji bili Loic Meillard, ispred Gina Caviezela i Henrika Kristoffersena.

Na ovom veleslalomu nije se pojavio vodeći u Svjetskom kupu Švicarac Marc Odermatt, koji je odustao prije vožnje zbog lakše ozljede koljena.

Solidna druga vožnja

U drugoj vožnji naš Filip Zubčić dobro je odradio stazu, da bi na kraju zauzeo vrlo dobro 13 mjesto na noćnom veleslaomu u Schladminugu.

Pobjedu je odnio švicarski duo Loic Meillard, koji je slavio ispred Gina Caviezela, dok je treće mjesto pripalo Austrijancu Marcusu Schwarzu, koji je bio najbrži u drugom laufu.

𝐒𝐡𝐨𝐰𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 Loic 💪

🇨🇭 @loicmeillard takes the headlines and the show in Schladming! 🏆@fisalpine | #fisalpine pic.twitter.com/VLMINXYPXt

— Eurosport (@eurosport) January 25, 2023