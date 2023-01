FILIP ZUBČIĆ SOLIDAN U WENGENU: Slavio Norvežanin, ostali Hrvati bez plasmana

Slalom u Wengenu nije bio previše uspješan za naše najbolje skijaše, a jedini koji je uspio plasirati u drugi lauf bio je Filip Zubčić, koji je na kraju završio na 19. mjestu.

Zubčić je nakon prve vožnje bio na 20. mjestu, a na kraju je za pobjednikom je zaostao preko četiri i pol sekunde, što je bilo dovoljno za solidno 19. mjesto.

Ostali naši skijaši Samuel Kolega, Istok Rodeš i Matija Vidović nisu se plasirali u drugu vožnju, Rodeš nije uspio završiti prvu vožnju, Kolega je bio 33. a Vidović 36. nakon prve vožnje.

Pobjeda Norvežana

Pobjedu je odnio Norvežanin Henrik Kristoffersen, drugi je bio najbrži iz prve vožnje Švicarac Loic Meillard s 20 stotinki zaostatka, dok je treći još jedan Norvežanin Lucas Braathen.

