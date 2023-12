Filip Zubčić pokorio padinu u Alta Badiji, osvojio je drugo mjesto

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić, odradio je odličnu utrku u prvom laufu veleslaloma, koji je na rasporedu u talijanskom skijalištu Alta Badia, a naš Zubo trenutno je drugi s 0.31 stotinkom zaostatka za vodećim Odermattom.

Zubčić će tako u drugi lauf krenuti kao predzadnji skijaš, a druga vožnja u Italiji je na rasporedu od 13 sati i 30 minuta i možete ju pogledati na HRT 2 i pratiti s nama na našem portalu.

Iza Zube sa samo 0.05 stotinki zaostatka smjestio se Marco Schwarz, dok je među prvih pet pretendenata za postolje još Žan Kranjec TE Alexis Pinturault, koji ima ipak veliki zaostatak.

