Fantastičan uspjeh hrvatskog ragbija: Plasirali smo se u europsku elitu

Sjajan rezultat ostvarila je hrvatska ragbi 7 reprezentacija, olimpijska inačica tog sporta, koja se po prvi put plasirala u u Championship diviziju Europskog prvenstva.

Pohod prema eliti europskog ragbi 7 natjecanja počeo je u Zagrebu prije tri tjedna, kada su naši ragbijaši osvojili drugo mjesto, da bi ovaj vikend osvojili četvrto mjesto na turniru u Budimpešti.

Naši su u skupini pobijedili Moldaviju, Luksemburg i Švicarsku, pa u četvrtfinalu opet Švicarsku, da bi u polufinalu Hrvatska izgubila od Latvije, a u utakmici za broncu za malo i od Švedske rezultatom 12:10.

Lewis Ormond knows how to spot the camera! 🎥🇳🇿#HSBC7s | @nz_sevens pic.twitter.com/5YB02ShUFo

— World Rugby 7s (@WorldRugby7s) July 9, 2023