FANTASTIČAN USPJEH HRVATICE, KAKAV JE PODVIG IZVELA! Leona među najboljima, a jednom vožnjom je skoro sve ‘potukla’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Leona Popović ostvarila je sjajan rezultat u slalomskoj utrci Svjetskog kupa skijašica u češkom Špindlerovu Mlynu. Nakon što je prvu vožnju završila na 20. mjestu, 25-godišnja Riječanka je u drugom dijelu današnje utrke ostvarila najbolje vrijeme, izjednačena s pobjednicom Mikaelom Shiffrin po rezultatu druge vožnje, a s time je Leona došla do sjajnog sedmog mjesta na kraju utrke.

Popović je nakon svojeg nastupa dugo bila na vrhu, brojne protivnice nisu je uspijevale prestići, a sa sedmom pozicijom na kraju, ostala je korak do najboljeg plasmana u karijeri u utrkama Svjetskog kupa. Do sada pamti dva dolaska do šestog mjesta, lani u siječnju u austrijskom Schladmingu i rano u ovoj sezoni, u studenom u finskom Leviju.

Zrinka Ljutić napravila je pogrešku nakon drugog prolaznog vremena u drugoj vožnji i završila je na 29. mjestu. Šteta za 19-godišnju Zagrepčanku, poslije šestog mjesta u prvoj vožnji otvaralo se puno više.





Na kraju utrke, Popović je na sedmom mjestu imala 2.23 sekunde zaostatka za Shiffrin koja je slavila svoju novu pobjedu.

Iza nezaustavljive Amerikanke koja je sve protivnice ostavila za sobom, drugoplasirana Njemica Lena Duerr jedina je bila sa zaostatkom unutar sekunde, sa 60 stotinki slabijim vremenom od Shiffrin. Trećeplasirana Švicarka Wendy Holdener imala je 1.31 sekundu zaostatka za pobjednicom.

Shiffrin je pobjedom povećala vlastitu veliku prednost u ukupnom poretku Svjetskog kupa, sada sa 671 bodom više od drugoplasirane Slovakinje Petre Vlhove. U slalomskom poretku ima 175 bodova više od Holdener koja je na drugoj poziciji.

Popović je u ukupnom poretku Svjetskog kupa na 34. mjestu sa 192 boda, dok Ljutić na 39. poziciji ima 148 bodova.

U poretku slalomašica, Popović na devetoj poziciji ima 192 boda, a Ljutić je 14. sa 130 bodova.