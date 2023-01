FANOVI FORMULE 1 POČINJU ODBROJAVANJE! Momčadi objavile datume predstavljanja bolida, sezona je sve bliže

Uskoro se na staze diljem svijeta vraća ‘Oktanski cirkus’, koji u sezoni 2023. nastavlja svoju ekspanziju u Americi, po prvi put vozit će se po ulicama Las Vegasa, a očekuju nas 23 utrke na pet kontinenata u 20 zemalja svijeta.

Kako priliči prvo što čeka ljubitelje Formule 1 je otkrivanje novih bolida i liverija za nadolazeću sezonu, a sad se znaju i datumi svih predstavljanja momčadi na gridu.

Prvi će svoj bolid predstaviti HAAS, već krajem ovog mjeseca, dok će ostale momčadi bolide predstaviti u veljači, a prvi od njih je Red Bull 03.veljače, dok će zadnji bolid predstaviti Alpine 16.veljače.

Finally @HaasF1Team was the last team to announce launch date but the first one to lunch. #f1 #Formula1 #HaasF1 https://t.co/rg6OLqYrmy

Start u Bahreinu

I ove godine iz kalendara ispala je Velika nagrada Kine, a iz FIA-e su odlučili kako neće dodati novu stazu u kalendar, tako da su na rasporedu 23 utrke u F1 prvenstvu.

According to 2023 Formula 1 calendar there will be

• 23 races

• 20 countries

• 5 continents and

• 240 hours of flights









The Teams will travel 75,000 miles & transport 1,500 tons of equipment making it a logistical nightmare. pic.twitter.com/bkKEPU8gZS

— George (@George81018) January 24, 2023