EVO KAKO JE PUTIN IGNORIRAO UKRAJINCE: Samoanac oduševio sve prisutne na otvaranju ZOI

Današnje otvaranje Zimskih Olimpijskih Igara u Pekingu imalo je svoje svijetle momente, ali je cijeli show ukrao predstavnik Američke Samoe, koji je na hladnoću izašao u tradicionalnoj nošnji njegove države.

Tako je Nathan Crumpton nosio zastavu Američke Samoe na otvaranju, a za prigodnih -4 stupnja Nathan je obukao tradicionalnu suknju i ukrase na japanke, dok je torzo namazao uljem.

Naravno jedini predstavnik Američke Samoe svima je zapeo za oko, a Crumpton će se natjecati u skeletonu.

We have a new shirtless, oiled flag-bearer: Nathan Crumpton of Team American Samoa #WinterOlympics2022 pic.twitter.com/1jsj81bqsb

— Stacy Lambe (@sllambe) February 4, 2022