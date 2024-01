Evo gdje gledati vaterpoliste protiv Grčke i rukometaše protiv Španjolske

Autor: Dnevno GIŠ

Napokon je došao i taj petak, kada ćemo imati rijetku priliku u istom danu gledati dvije naše reprezentacije na Europskim prvenstvima, prvo vaterpoliste, koji traže put u polufinale protiv Grčke na bazenu u Zagrebu, a potom i rukometaše, koji otvaraju Europsko prvenstvo u Njemačkoj protiv Španjolske.

Hrvatska vaterpolo reprezentacija se kroz skupinu plasirala izravno u četvrtfinale, iako smo izgubili zadnju utakmicu protiv Crne Gore u raspucavanju, a naši protivnici Grci osmini finala savladali su Nizozemsku i tako izborili četvrtfinale s Barakudama.

“Ako kažemo da su aktualni svjetski doprvaci, ali i srebrni s Igara u Tokiju, onda ne treba ništa više govoriti. To su svjetske klase, sjajna reprezentacija, ali vjerujem da možemo pobijediti”, izjavio je zbornik Ivica Tucak.

Moramo dati maksimum

“Samo u zadnjih godinu i pol smo s njima odigrali tri utakmice i sve su bile u egalu. Dvije su i završile neodlučeno 8:8 i 5:5, jednu su oni pobijedili, za broncu u Budimpešti 2022. na Svjetskom prvenstvu.

No, prije smo ih i pobjeđivali puno puta, ali da će to biti teška i neizvjesna utakmica, to očekujem ja kao i igrači. Morat ćemo biti na apsolutnom maksimumu”, rekao je naš izbornik.

Utakmicu između Hrvatske i Grčke možete gledati od 18 sati i 30 minuta na HRT2 i naravno u tekstualnom obliku na našem portalu.

Teško otvaranje

Nakon što ćemo, nadamo se, proslaviti plasman vaterpolista u polufinale Eura, od 20 sati i 30 minuta čeka nas otvaranje rukometnog eura za Rukometaše u Mannheimu protiv Španjolske.









Našim rukometašima ne daje se velika šansa za osvajanje Eura, uz to nisu nas zaobišle niti ozljede, ali igrači izbornika Gorana Perkovca spremni su nas opet voditi prema velikim rezultatima i mi imamo veliko povjerenje u njih.

“Ekipa je spremna, svi igrači su zdravi, čak i Matej Mandić konkurira za sastav. Problema nemamo, sve vijesti su pozitivne i sretni smo zbog toga. Ako bude po mom, želim ratničku ekipu, pravi fajt. Moramo biti spremni sa svima igrati čvrsto i onda imamo šanse”, rekao je izbornik.

Publika osmi igrač









“Španjolci su uigrani su do detalja, već godinama igraju skupa, imaju iskusnih igrača koji su na okupu najmanje 7-8 godina. Imaju i izvanrednog vratara Pereza de Vargasa, brzi su u tranziciji, kompletna su ekipa koja ima jako puno kvaliteta, ali nadam se da ćemo im otkriti i nedostatke.

Naša publika čini čuda, nadajmo se da će i sutra činiti čuda te da ćemo im mi svojom igrom olakšati da naprave izvanrednu atmosferu”, napomenuo je još Perkovac, a mi smo sigurni kako će na obje utakmice naši sportaši imati gromoglasnu podršku s tribina.

Utakmica Hrvatska – Španjolska je na rasporedu od 20 sati i 30 minuta, a prijenos možete gledati na RTL-u i naravno pratiti u tekstualnom obliku na našem portalu.