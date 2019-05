EUFORIJA U OSIJEKU: Robert Seligman konačno zlatni u svom Osijeku na Svjetskom kupu

Prvog finalnog dana ovogodišnjeg gimnastičkog Svjetskog kupa u Osijeku domaćin natjecatelj Robert Seligman osvojio je prvo mjesto u vježbi na konju s hvataljkama s ocjenom 14.533.

Dvoranom Gradski vrt odzvanjalo je skandiranje “Robi, Robi” jer je zaštitno lice osječkog Svjetskog kupa dosanjalo svoj veliki san. Prvo mjesto u kvalifikacijama dalo je nadu da bi se situacija mogla ponoviti i u subotnjem finalu, a Seligman je mirno i rutinski odradio svoju vježbu u finalu i s konačnom ocjenom 14.533 uzeo svoje prvo “osječko” zlato nakon 11 godina koliko nastupa u svom rodnom gradu. Iza njega su ostali Rus Nikolai Kuksenkov (14.300) i Azerbejdžanac Ivan Tihonov (14.000).

“Što reći, presretan sam. Dao sam sve od sebe, nisam kalkulirao niti malo. Ovo je moj trenutni maksimum i to odrađujem sada i na treninzima. Kako sam i najavljivao, osjećao sam da bi ove godine mogao pobijediti. Sada kada se to i dogodilo, kao da mi je veliki kamen pao sa srca. Svjestan sam da imam 33 godine i da ću nastupati i boriti se za postolja još par godine, ali bilo bi mi uistinu žao da nisam u svom gradu uzeo zlatnu medalju. Nisam kalkulirao iako je situacija bila poprilično čista do mog nastupa. Moja današnja vježba je bila stvarno dobra, ne mogu si ništa zamjeriti i presretan sam zbog medalje”, rekao je Seligman netom nakon uručenja odličja.

Uz Selgmana, u subotu je nastupilo još dvoje hrvatskih predstavnika, Tijana Tkalčec koja je bila peta na preskoku te Aurel Benović koji je zauzeo sedmo mjesto na parteru.

“Ocjene danas su bile nešto niže nego što sam navikla, ali radila sam novi skok koji još nije dovoljno uvježban. Još trebam iskustva s njim na natjecanjima kako bih ga uvježbala kako treba i kako bi ocjene bile više. Po povratku u Čakovec nastavit ću uvježbavati taj skok jer već u srijedu putujem za Koper i nadam se tamo da ću ga izvesti kako treba i da će to biti dovoljno za finale. Poseban je osjećaj nastupati doma, pred osječkom publikom koja je uistinu divna i navija iz sveg glasa za sve športaše bez obzira iz koje zemlje da dolaze”, nakon nastupa u finalu izjavila je Tkalčec.

U preskoku je pobijedila Slovenka Teja Belak sa 13.750 ispred Ukrajinke Angele Radivilove sa 13.667 i sunarodnjakinje Tjaše Kysselef sa 13.250. Na tlu je najbolji bio Izraela Artem Dolgopjat sa 15.30 ispred Rusa Kirila Prokopeva sa 14.733 i Čileanca Tomasa Gonzaleza sa 14.367.