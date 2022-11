ENTUZIJAST S POZNATE ‘KRVAVE’ TRPINJSKE CESTE: ‘Žao mi je što kod nas baš i nemamo neki tretman’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Vukovaru egzistira jedan sjajan sportski kolektiv. Klub dizača utega Vukovar! Trener mu je Milan Kordić, a perjanica mu je mladi 17-godišnji Nikola Todorović. U klubu ima još sjajnih sportaša, a niz uspjeha ove sportske družine je impresivan…

Nikola Todorović je učenik trećeg razreda Tehničke škole „Nikola Tesla”, član je kluba od 2016. godine. U prošlih šest šest godina bavljenja dizanjem utega, višestruki je prvak Hrvatske u više težinskih i starosnih kategorija i drži državne rekorde za uzrast U1 (do 55 kg. sva tri rekorda, do 61 kg. jedan rekord, do 67 kg. sva tri i do 73 kg. sva tri rekorda) i za uzrast U17 dva rekorda do 73 kg. Osvajač je brojnih odličja i pokala na raznim i domaćim i međunarodnim turnirima. Stalni je član hrvatske Reprezentacije a osim gore nabrojanih nastupa branio je 2019. godine boje Republike Hrvatske na Kupu Europske unije, gdje je nastupio u uzrastu U15 i osvojio brončanu medalju.

Njega je u klub doveo Milan Kordić, trener i pedagog.

Sam Nikola Todorović se prisjeća:





Od nogometa do dizanja utega

„Ja sam vam kao dijete trenirao nogomet, a jedan dan u školu su došli iz dizačkog kluba, podijelili nam neke letke, imali promociju ovoga sporta i mene je to jako zainteresiralo. Nikad neću zaboraviti taj dan. Osjetio sam da nisam za momčadske sportove, individualac sam i želio sam okušati u tome. Rekao sam ocu da me to jako zanima, nije imao ništa protiv. I tako sam krenuo. Makar, već sam nakon prvog mjeseca imao gadnu ozljedu, u silnoj želji mi ja pala šipka na nogu. Nastavio sam trenirati s Milanom Kordićem i zapanjujuće sam napredovao. Vidio sam da se dobro osjećam, postavljao sam si ciljeve i ispunjavao sam ih. Na taj način sam dobivao samopouzdanje, a kada osjetite napredak onda dobijete još veći motiv. U dizanju utega se ne možete švercati. To je sport koji traži potpuno usredotočenog čovjeka. Meni je to leglo. Išao sam svakodnevno na treninge, uspio sam si organizirati vrijeme da mi ne pati škola. I zasad dobro ide”.

A Milan Kordić trener u Klubu dizača utega Vukovar, kao i čovjek koji brije o karijeri Nikole Todorovića, sportsku karijeru karijeru započeo je kao 15-godišnjak u tadašnjem KDU Partizan iz Vukovara u kojem je postigao vrijedne rezultate, kao junior bio je prvak Hrvatske, prvak bivše države više puta i 1970 godine sam proglašen „najboljim sportašem”, tadašnje općine Vukovar.

Bio je kao član Radničkog iz Sombora dva puta prvak Jugoslavije, 1972. i 1973. godine. Vratio se u Vukovar s namjerom da bude trener.

Još 1982. godine osniva Omladinski klub dizača utega Vukovar. Kao natjecatelj bio je drugi u bivšoj državi i zbog ostvarenih rezultata je 1986. i 1987. godine biran sam za „najboljeg sportaša“ tadašnjeg Sportskog društva „Borovo”. do Domovinskog rata, stvorio sam puno prvaka Hrvatske i 15 prvaka bivše države a ekipa „Borova” je 1987. Godine postala prvak bivše države i druga u Kupu bivše države dvije godine kasnije.

Za vrijeme Domovinskog rata sudjelovao je u obrani RH. Pa je 2013. godine osnovao klub, opet s imenom Vukovar, koji je do danas iznjedrio sjajne sportaše. Mladi članovi osvajaju naslove prvaka Hrvatske, obaraju državne rekorde, nastupaju za državnu reprezentaciju, sudjeluju na Olimpijskim igrama mladih i ekipni su prvaci Hrvatske u mlađim uzrastima (ženske i muški) dok su djevojke i seniorske prvakinje Hrvatske za 2018.godinu.

Za sve što je dao u više od 50 godina u dizanju utega, od Hrvatskog dizačkog saveza dobio je Nagradu za životno djelo 2014. godine.

Unatoč otežanim uvjetima rada zbog pandemije klub je osvojio gotovo stotinjak odličja na državnim prvenstvima i njegovi članovi su postavili 37 državnih rekorda.









K tome, pokali namijenjeni apsolutnim pobjednicima prvenstva RH uzrasta U17 a osvojili su Nataša Dermiček i Nikola Todorović. U momčadskim prvenstvima seniora i Kupu RH, osvojena su četvrta mjesta o obje spolne konkurencije a četvrto mjesto muških je do sada najviši plasman kluba u konkurenciji devet najboljih hrvatskih klubova.

K tome, mladi članovi kluba , branili su boje Republike Hrvatske na europskim i svjetskim prvenstvima i Kupu Europske unije.

U svemu tome prednjači mladi Nikola Todorović koji živi na čuvenoj Trpinjskoj cesti. Znanoj po krvavim borbama u bitci za Vukovar 1991. godine. Ima tu simbolike… Život ide dalje!









„Ja sam se našao baš u ovome sportu. Najteže su bitke protiv samog sebe,a dizanje utega baš je takav sport Možda od svih sportova traži najviše odricanja i najviše napornih treninga. Nama je trening isto kao i natjecanje. Ako ne date sve od sebe nište ništa napravili. Ja takve izazove volim, rezultati me miluju. Imam li ambicije? Pa, ne bi se bavio da nemam ambicije. Želio bih nastupati na europskim i svjetskim smotrama, pa i na olimpijskim igrama. Žao mi je što dizanje utega kod nas nema neki naročit tretman. Otkako se Pešalov prestavio baviti dizanjem utega, otkako nema uspjeha na najvišoj razini sve kao da je nekako zamrlo. Ostali smo mi entuzijasti. Zapravo, ovim sportom se mogu baviti samo entuzijasti”, govori nam Nikola Todorović.

Da bi nam na kraju završio.

„Samo jednoga se bojim, za sljedeće Olimpijske igre u Parizu 2024. godine silno su smanjene kvote dizača utega koji uopće mogu doći na natjecanje. Jako se teško plasirati uopće na Olimpijske igre. A priča se da bi 2028. na Igrama dizanje utega moglo biti čak i izbačeno. Razlog je što u ovome sportu ima puno dopinga. Ja sam izraziti protivnik dopinga. No, što je tu je, želim prelaskom u seniorsku konkurenciju dolaziti na europska i svjetska prvenstva i osvajati medalju. Osjećam da imam podršku kluba, roditelja i škole i zaista se mislim ovim sportom baviti zdušno i s puno elana. Samo, kada bi nas se netko češće sjetio, poput vas, i mi bi bili sretniji i poletniji”.

Za kraj…

Sjetimo se kada su se iz Grada Vukovara službeno oglasili nakon vijesti da je gradonačelnik Ivan Penava uspješnom vukovarskom dizaču utega uručio bon od 300 kuna kao nagradu za sportski rezultat.

„Brojni mediji izvijestili su kako Grad Vukovar financijski ne podržava rad Nikole Todorovića, bez da su prethodno zatražili službene informacije, a čime je javnost, posebice vukovarska, dovedena u zabludu.

Grad Vukovar Klub dizača utega „Vukovar“ u 2021. godini financirao je s ukupno: 105.530,82 kuna, a što uključuje redovno djelovanje, sufinanciranje trenera, liječničke preglede, dvoranu, korištenje prostora za vježbanje, 2 sportske manifestacije, sportske stipendije te plaćenu opremu Nikoli Todoroviću za Svjetsko prvenstvo.

U 2022. godini Grad Vukovar je za Klub dizača utega „Vukovar“ namijenio ukupno 92.500,70 kuna što uključuje redovno djelovanje, sufinanciranje trenera, liječničke preglede, dvoranu, korištenje prostora za vježbanje, 2 sportske manifestacije te plaćenu prehranu (suplementi) Nikoli Todoroviću za plasman na Svjetsko juniorsko prvenstvo.

Grad Vukovar nastavit će financijskim sredstvima poticati rad sportskih klubova, a samim time i rad svih mladih i uspješnih sportaša na koje smo ponosni”, kažu iz Grada Vukovara.