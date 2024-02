Emotivni Tucak nakon zlata: ‘Dok god ne ostvarim svoj san neću biti miran’

Autor: Ivan Lukač

Ivica Tucak postao je jedan od rijetkih hrvatskih trenera, a prvi uopće u momčadskom spotu koji je se može pohvaliti s dvije svjetske titule. Nakon zlata u Budimpešti 2017. danas su barakude se popeli na vrh svijeta u Dohi.

Hrvatska je nakon drame peteraca svladala Italiju 15:13. Treća je to titula za Hrvatsku. Uz već spomenutu Budimpeštu i Dohu prvu titulu uzeli smo 2007. u Australiji.

“Hvala Bogu da je završilo ovako. Mislim da smo odigrali jednu vitešku utakmicu, borili se kao lavovi. Protiv protivnika koji je odigrao sjajnu utakmicu, možda i najbolju od kada ja pratim Talijane. Mislim da smo napravili veliku stvar. Da nam je netko rekao da ćemo igrati dva finala i postati svjetski prvaci, mislim da nitko ne bi vjerovao. Još nisam ni svjestan svega” rekao je Tucak.

Životna želja

Zatim je dodao: “U Budimpešti je bio prvi svjetski naslov, ali ovaj je bio s jednom novom ekipom koja je formirana prije dvije godine. Sjećam se riječi mnogih ljudi koji su rekli da nas čekaju teški dani. U dvije godine smo postali europski i svjetski prvaci. Ovo mi je životna matura, oformiti ekipu i doći do svjetskog i europskog naslova.”

Pohvalio je svoje igrače: “Ova reprezentacija nikada nije pala moralom, željom i voljom. Nekad te peterci nagrade, nekad ne. Ponovno je Mate Anić obranio. Presretan sam što je ovaj puta rulet otišao na našu stranu. Ponajviše sam sretan zbog dečkiju.”

Za kraj osvrnuo se na Pariz: “Moja životna želja je olimpijsko zlato. Dok ga ne budem imao u svojim vitrinama neću biti miran. Nadam se da će to zlato doći s Hrvatskom. Imamo jednu nevjerojatnu kemiju. Nedavno su mi ugradili stent pa sam im rekao da me ne bacaju u bazen, ali me Fatović svejedno bacio. Možda me se želi riješiti. Olimpijske igre su moj san.”