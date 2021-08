DRAMA U OLIMPIJSKOM SELU, SAMOVOZEĆI BUS UDARIO PARAOLIMPIJCA! ‘Ovo je dokaz da autonomna vozila još nisu realna za ceste’

Strašne vijesti stižu iz Tokija, točnije Olimpijskog sela. Trenutno su u tijeku Paraolimpijske igre, a samovozeće vozilo udarilo je japanskog džudaša dok je prelazio pješački prijelaz.

Aramitsu Kitazono stradao je na ‘zebri’, a zadobio je ozljede glave i obiju noga te je završio u bolnici. Prve vijesti su da nije teško stradao, ali će u bolnici morati ostati dva do tri tjedna.

Za njega je nastup na Paraolimpijskim igrama završio i prije samog nastupa.

Incident se dogodio u Selu, a Kitazono je prelazio pješački prijelaz. Električno vozilo, naziva e-Palette, skrenulo je u desno te udarilo japanskog džudaša. Vozilo je razvila Toyota, a u trenutku nesreće u vozilu je bilo petero putnika te dva operatera. Nitko od njih nije ozlijeđen. Operateri su policiji rekli kako su vidjeli da Kitazono prelazi pješački prijelaz, ali su mislili da će shvatiti da ide vozilo te da će prestati prelaziti ulicu.

Dopredsjednik japanskog paraolimpijskog odbora Hidefumi Takahashi je potvrdio kako Kitazono nije teže ozlijeđen, ali postoje šanse da ima potres mozga. Potvrdio je i da neće nastupati u Tokiju.

Not quite the seamless Paralympic experience that Tokyo had in mind as Aramitsu Kitazono, a Japanese judoka, is run over by a self-driving bus https://t.co/feataS9ZyC

— Oliver Brown (@oliverbrown_tel) August 28, 2021