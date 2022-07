DRAMA NA CESTI, DIJETE ZAVRŠILO U BOLNICI: Automobil u gužvi skrivio nesreću

Karavana kojom se kreće slavna biciklistička utrka Tour de France donijela je još jednu neugodu. U gužvi na cesti, jedno vozilo koje prati utrku udarilo je u devetogodišnje dijete koje je moralo biti prevezeno u bolnicu.

O ovoj nesreći izvijestili su organizatori utrke. Sve se zbivalo tijekom 13. etape, a nakon udarca automobila, dijete je primljeno u bolnicu u La Troncheu u blizini Grenoblea, a iz bolnice su stigle prve informacije o oporavku.

Po onome što se za sada zna, djetetu su stradali glava i noga, s ogrebotinom na glavi i sumnjom u ozlijeđenu nogu. Pozitivni signal je što je dijete bilo pri svijesti po dolasku u bolnicu.

Nakon nesreće tijekom slavne utrke, djetetu je brzo pružena prva pomoć, a potom je prebačeno u bolnicu. Kako je prenio Reuters, nesreća se dogodila dok je vozilo išlo cestom u maloj brzini.

A nine-year-old child was hit by a vehicle from the Tour de France's publicity caravan and was taken to hospital, organisers told Reuters on Friday. https://t.co/bOanh0Lnyi

— Times LIVE (@TimesLIVE) July 15, 2022